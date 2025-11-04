Meteo folle: sole e temperature sopra la media, si torna al mare questo giorno

Siamo ormai arrivati al mese di novembre. Ma lo scenario che ci troviamo di fronte sembra avere poco a che fare con il calendario, almeno se guardiamo le cose dal punto di vista del clima stagionale. Gli esperti del sito ilMeto.it parlano perfino di un’«Estate di San Martino anticipata». Il che significa che almeno per alcuni giorni potremo godere di un sole e di un clima decisamente piacevoli.

Insomma, il sole torna a farla da protagonista nella Penisola. Il clima si addolcirà soprattutto nelle ore centrali della giornata. Il miglioramento delle condizioni meteorologiche ci permetterà di godere di momenti gradevoli, adatti a passare del tempo all’aria aperta. Dal Nord al Sud del Paese avremo temperature massime superiori alla media stagionale.

Soltanto di notte, soprattutto al Nord e nelle vallate più interne del centro, avremo freddo. La giornata dell’11 novembre è detta «Estate di San Martino». Con questo termine i meteorologi indicano una fase di bel tempo e clima mite che si manifesta generalmente dopo le burrasche della prima metà di novembre. Quest’anno ne avremo un piccolo anticipo.

Temperature superiori alla media in questa giornata

Dopo le prime incertezze di lunedì 3 novembre, nella giornata di martedì 4 novembre il ritorno alla stabilità dell’atmosfera si presenterà praticamente ovunque nella Penisola. Avremo dunque questo Estate di San Martino anticipata, con valori superiori alla media in tutta Italia, adatti per stare all’aria aperta. Come detto, solo di notte le temperature si abbasseranno.

Il calo notturno favorirà la formazione di fitte nebbie che potrebbero arrecare disagio alla visibilità notturna e nelle prime ore della giornata, specialmente nella Valle Padana. Questo anticipo di Estate di San Martino però è destinato a durare poco. Già a partire dalla giornata di mercoledì 5 novembre le cose cominceranno a cambiare.

Il meteo cambierà con il graduale avvicinamento dall’Atlantico di una perturbazione destinata a condizionare negativamente il meteo nei giorni successivi. Uno dei primi segnali del peggioramento sarà l’ulteriore infittirsi delle nebbie, anche persistenti a tratti, su gran parte delle pianure settentrionali. Sui rilievi e sulla Sardegna arriveranno anche le prime nubi stratificate.

Tutti segnali dell’avvicinarsi del fronte del maltempo che entro la serata di giovedì 6 novembre dovrebbe raggiungere la Sardegna, dove si addenseranno nubi minacciose che porteranno le prime piogge. Da venerdì 7 novembre il maltempo si estenderà dalla Sardegna alla Sicilia, prima di passare alle regioni del Sud e a quelle del Centro, provocando piogge e abbassando le temperature anche nelle ore centrali della giornata.