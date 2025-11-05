Barella si veste di bianconero per quasi 90 milioni: Inter tradita

Riparte da San Siro la Champions League dell’Inter che questa sera sarà di scena contro il non irresistibile Kairat con lo scopo di proseguire con il percorso netto messo in scena in questa prima fase.

I nerazzurri hanno finora messo a referto tre successi in altrettante partite e stasera al cospetto di un avversario alla portata e con i favori del pubblico hanno tutte le intenzioni di continuare la striscia europea. Poi ci sarà spazio per tornare a pensare ad un campionato molto avvincente e che vede dopo 10 giornate diverse squadre in pochissimi punti, nelle prime posizioni della classifica.

La truppa di Chivu si è rialzata dopo il ko contro il Napoli vincendo due gare in serie con Fiorentina e Verona, tornando ad un solo punto dalla vetta occupata proprio dagli azzurri dell’ex Conte. Domenica sera ancora a San Siro arriverà quindi la Lazio, che vive un buon momento e può giocare con i favori della settimana tipo senza l’ostacolo delle competizioni europee.

Si tratterà dunque dell’ultimo sforzo della squadra di Chivu prima dell’ennesima sosta per gli impegni delle nazionali che andrà a spezzare nuovamente il ritmo. Servirà inevitabilmente l’apporto di tutti i big per fare bottino pieno ed in questo senso tra i calciatori più impiegati c’è come sempre anche Nicolò Barella.

Il centrocampista ex Cagliari ha messo a referto 12 presenze complessive tra campionato e Champions con un gol e 4 assist. Cifre che certificano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la centralità del classe 1997 per il quale continuano anche le avances da parte di alcuni club.

Calciomercato Inter, offerta folle per Barella: il Newcastle lo vuole in Premier

Il nome di Barella torna ad infiammare il calciomercato dell’Inter, con una società bianconera che sarebbe pronta a fare follie pur di averlo in rosa. Non si tratta chiaramente della Juventus, ma bisogna volare in Premier per registrare il rinnovato interessamento del solito Newcastle.

I ‘Magpies’ spesso sono stati associati al campione interista che insieme a Sandro Tonali comporrebbe una coppia di centrocampo stellare per il campionato inglese.

Il Newcastle farebbe carte false per portarlo in bianconero, e secondo quanto appreso potrebbe mettere sul piatto un’offerta di 77 milioni di sterline (circa 87 milioni di euro) per strapparlo all’Inter.

I nerazzurri chiaramente non si priverebbero di un big come Barella a stagione in corso, fermo restando che la cifra sarebbe estremamente allettante. Gli inglesi comunque non si arrendono e proveranno a lavorare sulla volontà del club al netto delle difficoltà.