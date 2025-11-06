Arriva Yildiz per 90 milioni, bomba nella notte: il nome del nuovo club

La Juventus è ripartita da Luciano Spalletti raccogliendo subito una vittoria in campionato contro la Cremonese ed un pareggio in Champions al cospetto dello Sporting. Mezza delusione soprattutto in ambito europeo dove ora le cose si complicano notevolmente per il passaggio del turno.

È chiaro che l’ex ct è solo all’inizio del proprio percorso ed avrà bisogno di tempo per riuscire a costruire una Juventus a sua immagine e somiglianza. Tutti hanno negli occhi il gioco proposto a Napoli dall’allenatore toscano, ma servirà tanto lavoro e la dedizione di tutta la rosa a disposizione.

Tra i più attesi alla corte di Spalletti c’è senza dubbio Kenan Yildiz, chiamato all’esplosione definitiva dopo le ottime cose lasciate intravedere finora. Qualità nel breve, cambio passo e tecnica sono solo alcune delle caratteristiche del classe 2005 turco che è fermo a quota tre gol in questa stagione a fronte di un potenziale ancora tutto da esplorare e che potrebbe portarlo ben presto ad alzare ulteriormente il livello.

Dopotutto lo stesso Spalletti in conferenza ha fatto subito partire due paragoni illustri: “Se penso ai grandi giocatori che ho allenato lui ha qualcosa di Kvara e anche di Di Natale, un altro con un talento straordinario. Kenan è uno che riempie l’Instagram di tutti di giocate belle”.

Yildiz è un calciatore capace di far innamorare i tifosi con le sue clamorose giocate e proprio su questo dovrà lavorare tanto l’allenatore di Certaldo. Spalletti proverà a canalizzare quella qualità su un piano superiore per ottenere grandi risultati anche di squadra.

Calciomercato Juventus, contatti intensificati per Yildiz: pronto l’assaldo

A dispetto dei suoi 20 anni Yildiz appare già un calciatore esperto, che ha saputo ritagliarsi tanto spazio e rilevanza da divenire in breve tempo il numero 10 e punto di riferimento offensivo della Juve.

Si tratta a tutti gli effetti di un top player che ha il potenziale per crescere ancora a dismisura. Così come a crescere è anche il suo prezzo viste le squadre che aleggiano intorno a lui.

Nelle scorse ore è tornato in auge il nome del Liverpool, che come riportato anche da ‘TuttoJuve.com’, avrebbe intensificato i contatti per il turco, che dal canto suo ha un accordo fino al 2029 con la Juventus.

I ‘Reds’ avrebbero già avviato le trattative con l’entourage del calciatore, al netto anche della concorrenza di altre big come Chelsea e Real Madrid.

Il nativo di Resenburg ha una valutazione di ben 90 milioni di euro al momento, destinata peraltro a crescere in caso di ulteriore exploit. Le pretendenti sono quindi avvisate, fermo restando che la Juve non vorrebbe cederlo. Il fascino e i soldi della Premier potrebbero però essere un ostacolo per i piani bianconeri.