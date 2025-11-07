Grazie a Ikea hai una casa nuova: la soluzione è smart, compatta ed elegante

Il noto brand svedese ha una soluzione pronta per dare un volto smart, elegante e compatto alla nostra casa.

Ci sono angoli di casa che spesso sembrano più simili a dimenticatoi o, meglio, a ripostigli improvvisati sul momento. Spazi abbandonati a se stessi, che facilmente diventano luoghi dove accumulare alla rinfusa ogni genere di oggetto. Dalle scarpe alle scatole, un po’ tutto rischia di venire “parcheggiato” apparentemente senza alcun criterio organizzativo.

Prestando attenzione, tutti potremo trovare nella nostra abitazione questi “piccoli luoghi dimenticati”, sostanzialmente inutilizzati e bisognosi di rivalutazione. In questa opera di recupero può darci una sostanziosa mano Ikea. Il colosso svedese dell’arredamento a prezzi accessibili ha pronta una soluzione smart che ha nell’eleganza e nella compattezza i suoi punti di forza.

La soluzione proposta dall’azienda fondata nel 1943 da Ingvar Kamprad mira a valorizzare il sottoscala, il classico punto cieco di casa che crea non pochi problemi quando si tratta di pensare a come arredarlo. Il risultato è che spesso e volentieri finisce per essere alquanto sacrificato. La proposta di Ikea può cambiare decisamente le carte in tavola.

La soluzione smart, compatta e elegante di Ikea per la casa

Per ridare vita al sottoscala Ikea propone il guardaroba Platsa. Non si tratta semplicemente di un elemento di arredo per riempire gli spazi. Questo articolo mira a valorizzarli. Il guardaroba è disponibile in diverse versioni. Ad esempio il guardaroba Sannidal – con 3 ante in bianco e blu, larghezza di 140 cm, profondità di 57 cm e altezza di 133 cm – è particolarmente adatto a punti bassi, irregolari o comunque complicati.

Questa soluzione consentirà di trasformare il punto cieco della casa in un punto di forza. Come consueto quando si parla di Ikea, anche questo guardaroba spicca per la facilità dell’installazione. Anche la manutenzione è semplice. Inoltre grazie agli accessori interni della serie Hjälpa e quelli esterni Lätthet, lo spazio è in grado di adattarsi a chi vive nella casa, non viceversa.

Il sistema Plasta si segnala poi per la versatilità. Una volta completata l’installazione, apre la via a un’ampia gamma di usi. Non soltanto il classico guardaroba, ma anche un deposito per scarpiere mimetiche, accessori sportivi. Lo spazio interno può essere sfruttato al massimo, personalizzandolo in molti modi possibili grazie agli accessori interni (cassetti, ripiani, barre appendiabiti).

Infine i componenti esterni della serie Lätthet permettono di sollevare da terra il mobile, aiutandoci con le operazioni di pulizia. Dicevamo della versatilità. Il guardaroba Platsa potrà fungere da armadio per appendere cappotti e scarpe all’ingresso, ma anche da spazio lavanderia o come mobile per giocattoli in una cameretta mansardata. O ancora come archivio personale. Insomma, tanti usi sempre all’insegna di praticità e stile, il marchio di fabbrica di Ikea.