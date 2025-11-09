Dolore per Gianni Morandi, addio a un’icona della musica italiana: il messaggio

Mancano in realtà ancora diversi mesi alla prima serata della 76esima edizione del Festival della canzone italiana – l’esibizione canora che per la 76esima volta si terrà al mitico teatro Ariston di Sanremo – ma la macchina organizzativa si è già messa in moto.

La prima tappa dell’edizione 2026 prevede infatti, per quello che riguarda la pre selezione della categoria ‘Giovani’, quattro puntate in onda l’11, il 18 e il 25 novembre e il 2 dicembre. Qui i 24 artisti emergenti si sfideranno in duelli diretti. In semifinale arriveranno 12 concorrenti, dai quali emergeranno a loro volta i sei artisti che si contenderanno la finalissima del 14 dicembre.

Un gustoso antipasto in vista del Festival vero e proprio, che sarà condotto ancora una volta da Carlo Conti e che si svolgerà da martedì 24 a sabato 28 ottobre. Quando si parla di Sanremo inevitabilmente tornano alla mente le presenze di personaggi mitici che, alternandosi magari nella doppia veste di concorrenti e di presentatori (pur non nella medesima edizione, ovviamente) hanno legato parte della loro popolarità alla celebre esibizione canora.

Uno di questi, Gianni Morandi, non ha potuto fare a meno di rendere omaggio ad un professionista unico, scomparso nella giornata di ieri per una complicazione improvvisa all’età di 69 anni. Storico Direttore d’orchestra del Festival, noto e amatissimo dal pubblico per le sua gentilezza e la sua ironia, il maestro Peppe Vessicchio aveva fatto breccia nel cuore di tutti gli italiani anche per le apprezzate partecipazioni al noto programma ‘Amici‘ di Maria de Filippi. Un talent dal quale poi sarebbero usciti proprio diversi vincitori del Festival nel corso degli anni.

Gianni Morandi, commovente messaggio per il maestro Vessicchio

Già vincitore di quattro Festival di Sanremo come direttore d’orchestra (nel 2000 con gli Avion Travel, nel 2003 con Alexia, nel 2010 con Valerio Scanu e nel 2011 con Roberto Vecchioni), Peppe Vessicchio è stato Direttore d’orchestra per decenni all’Ariston, collaborando con artisti del calibro di Ornella Vanoni, Andrea Bocelli, Fiordaliso, Zucchero, Elio e le Storie Tese, Max Gazzè, Ron, Ivana Spagna e molti altri.

Gianni Morandi, legato all’artista di origini napoletane da un profondo rapporto di stima ed amicizia reciproche, non poteva esimersi dal commentare, seppur con un dolore immenso nel cuore, la scomparsa del mitico Direttore.

“La tua professionalità, la tua umanità e il tuo sorriso resteranno sempre con noi. Ciao Peppe ❤️“, si legge sul profilo Instagram ufficiale del cantautore bolognese, colpito nel profondo (come tutti quelli che abbiano avuto a che fare con lui tanto sul palco dell’Ariston quanto in uno studio televisivo o in una sala d’incisione), col leggendario musicista.