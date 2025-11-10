Sinner, colpo di scena nel corso delle ATP Finals: è ufficiale

Ci siamo. Anche se curiosamente non è ancora ufficiale il nome dell’ottavo qualificato all’importante kermesse. Né tanto meno se Novak Djokovic partecipi o meno all’ultimo prestigioso atto di una stagione faticosa ma emozionante. Stressante ma foriera (quanto meno per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz), di grandi soddisfazioni e di sfide ormai entrate nella leggenda del tennis.

La ATP Finals che prenderanno ufficialmente il via domenica 9 novembre – e che si disputeranno per il quinto anno di fila a Torino – saranno decisive per determinare chi finirà il 2025 in testa al ranking ATP. Nonostante il freschissimo sorpasso operato dal campione azzurro ai danni del rivale spagnolo dopo il trionfo nel Rolex Masters 1000 di Parigi, il vincitore degli ultimi Us Open resta il grande favorito per essere incoronato numero uno del mondo alla fine del 2025.

Jannik è infatti obbligato a vincere il torneo se vuole mantenersi in vetta, ma questo non basterebbe visto che Alcaraz – l’anno scorso eliminato al Round Robin con due sconfitte in tre partite – deve difendere solamente 200 punti ATP contro i 1500 dell’azzurro. Insomma, se l’iberico facesse il ‘suo’, raggiungendo l’ultimo atto a Torino, Jannik dovrebbe cedergli il trono mondiale anche in caso di trionfo nello scontro diretto.

I due tennisti, buoni amici anche fuori dal rettangolo di gioco, sono impegnati in un curioso testa-a-testa anche sotto il punto dei vista dei guadagni ottenuti nella stagione in corso. Grazie alla vittoria del ‘Six Kings Slam‘, Sinner ha superato Alcaraz come incassi totali nel 2025, incrementando poi il suo margine grazie alla vittoria di Parigi.

Proprio nelle ore immediatamente precedenti al primo match in programma a Torino poi, l’altoatesino ha ricevuto un’altra gradita notizia ufficiale: è stata rinnovata fino al 2030 la lusinghiera partnership.

Sinner-Lavazza, connubio vincente: insieme fino al 2030

Già protagonista di diversi simpatici spot per conto di una delle aziende italiane più famose al mondo, il tennista della Val Pusteria ha rinnovato, di comune accordo coi vertici della casa fondata proprio a Torino nel 1895, la sua remunerativa collaborazione.

“Siamo entusiasti di rinnovare la nostra partnership con Jannik fino al 2030 – ha dichiarato Giuseppe Lavazza, Presidente del Gruppo Lavazza, intervenuto sull’argomento a poche ore dall’avvio delle Finals. “Abbiamo creduto in lui fin dall’inizio, quando il suo talento era ancora una promessa. Oggi, vederlo al vertice del tennis mondiale ci riempie di orgoglio e conferma la forza di una visione lungimirante“.

Non poteva mancare la replica di Sinner, Brand Ambassador dell’azienda torinese dall’ormai lontano 2019: “Lavazza per me non è soltanto un partner straordinario, ma prima di tutto una famiglia. Mi hanno sostenuto fin dall’inizio del mio percorso, e questo ha per me un valore speciale“, ha detto il giocatore.