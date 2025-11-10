Ultim’ora Conte: addio al Napoli e firma con un’altra Big di Serie A

Dopo la debacle contro il Bologna in casa Napoli si respira aria pesante. Le parole di Conte fanno riflettere e spunta anche un'ipotesi sul suo futuro

Sembra già passata un’eternità dalla gioia per la vittoria dello scudetto dello scorso maggio. In casa Napoli l’inizio di questa stagione è stato fin troppo altalenante, tra risultati che non arrivano come preventivato ed un gioco precipitato nelle ultime settimane.

La vittoria con l’Inter è stato l’ultimo sussulto importante degli azzurri che a seguire hanno vinto a Lecce per poi iniziare una spirale negativa con i pari senza gol contro Como ed Eintracht, per arrivare quindi al pesante ko per 2-0 di ieri a Bologna. Un autentico disastro il percorso Champions, mentre in campionato la vetta è ora lontana due punti. Ma al di là della semplice classifica qualcosa non sembra funzionare più a dovere per Di Lorenzo e compagni.

Lo sa bene Antonio Conte che ieri dopo la sconfitta è apparso estremamente amareggiato in conferenza stampa: “Sicuramente non posso essere non preoccupato. Cinque sconfitte da inizio anno sono troppe. Qualcosa bisogna fare, perché non c’è da accompagnare un morto, io morti non li voglio accompagnare, questo deve essere chiaro. Se abbiamo voglia tutti insieme di fare qualcosa e rimetterci in carreggiata bene, altrimenti qualcuno si deve prendere le responsabilità. Io sono il primo eventualmente a prendermi responsabilità”.



Questi sono solo alcuni dei passaggi forti della conferenza stampa in cui Conte ha anche ammesso le proprie responsabilità per poi sottolineare anche come parlerà col club. Al Napoli ora servono subito risposte e soluzioni dopo per ritrovare una serenità che appare perduta sia dalla squadra che dall’allenatore.

In questo senso c’è chi già mette in discussione anche il prossimo futuro dell’allenatore salentino.

Calciomercato Napoli, c’è un piano per Conte alla Juventus: contatti con Chiellini

Conte fa quindi tremare il Napoli con parole forti che serviranno inevitabilmente anche a scuote spogliatoio e ambiente in una fase delicata.

La sosta arriva quindi nel momento giusto, mentre c’è chi guarda già al domani. Il giornalista Paolo Bargiggia ha rilasciato sui social delle dichiarazioni pazzesche in merito proprio al destino dell’allenatore azzurro.

Nello specifico secondo il collega Conte starebbe ponendo le basi per l’addio a fine stagione con una proiezione già altrove. Conte potrebbe voler tornare alla Juventus, dove ad oggi con un contratto in essere fino a fine annata c’è Luciano Spalletti. Il tecnico salentino avrebbero persino già avuto contatti con Giorgio Chiellini per un ritorno a Torino. Per ora solo ipotesi ma la strada bianconera non è certo da scartare.