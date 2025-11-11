Quando si fa (realmente) l’albero di Natale? La risposta non è quella che tutti pensano

Non tutti lo sanno ma questo è il giorno preciso in cui andrebbe fatto l'albero di Natale: forse abbiamo sempre sbagliato ad iniziare ad addobbarlo quel giorno.

Ogni anno, con l’arrivo di dicembre, le città iniziano a illuminarsi e le vetrine si riempiono di decorazioni scintillanti. Nelle case, cresce la voglia di accendere quella magia che solo l’albero di Natale sa regalare, pieno di luci calde, palline colorate e il profumo di pino o abete che riempie l’aria. Eppure, nonostante sia un rito irrinunciabile, resta una domanda che divide intere famiglie: quando si fa l’albero di Natale?

C’è chi non resiste e lo monta già a fine novembre, chi attende l’8 dicembre per rispettare la tradizione e chi, più pragmaticamente, lo adatta ai ritmi del proprio tempo libero. Ma la data “giusta”, quella che affonda le radici nella storia e nella religione, non sempre coincide con le abitudini più diffuse.

Quando va fatto esattamente l’albero di Natale? La risposta lascerà tutti senza parole

Oggi, l’albero di Natale ha assunto anche un valore familiare, diventando il simbolo dell’unione e della condivisione, che permette di poter passare del tempo di qualità con i propri cari, creando un momento unico, intimo e anche creativo. Ecco perché in molti scelgono di anticiparlo per prolungare la sensazione di festa, e altri preferiscono aspettare per mantenerla più intensa e concentrata. Insomma, addobbare l’albero di Natale è molto di più che mettere semplici palline e luci. Ma quindi, in che giorno andrebbe fatto per rispettare la tradizione?

Nella cultura italiana, la tradizione più conosciuta lega l’allestimento dell’albero all’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione. È una data comoda, spesso festiva, e segna simbolicamente l’inizio del periodo natalizio. Tuttavia, questa consuetudine non è affatto universale e nemmeno la più antica. Storicamente, infatti, la decorazione dell’albero si diffuse nei Paesi del Nord Europa a partire dal XVI secolo. In molte regioni tedesche, si usava addobbare gli abeti alla vigilia di Natale, il 24 dicembre, come simbolo di vita eterna e rinascita.

Solo in seguito, con la diffusione della tradizione in altri Paesi, le date si spostarono per adattarsi ai diversi contesti culturali. In altri Paesi europei si attende il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, simbolo della luce che annuncia l’arrivo del Natale. C’è poi chi si ispira agli Stati Uniti, dove l’accensione dell’albero del Rockefeller Center, subito dopo il Thanksgiving, segna l’inizio ufficiale delle celebrazioni. Ma in realtà, secondo il calendario liturgico cattolico, l’albero dovrebbe essere allestito con l’inizio dell’Avvento, ovvero la quarta domenica prima di Natale. Quest’anno, ad esempio, l’Avvento comincerà il 30 novembre. Ecco che quindi, se si volesse dare un significato più profondo, sarebbe proprio questa la data da seguire.