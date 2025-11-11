Controlla se hai questo mobile Ikea degli anni ’90: oggi vale circa 1.900 euro

Nel corso degli anni Ikea è diventata il simbolo dell’arredamento alla portata di tutti. Le principali caratteristiche del celebre brand svedese fondato nel 1943 da Ingvar Kamprad sono lo stile minimalista e l’accessibilità. Tutte caratteristiche che, andate di passo col revival del fai da te, hanno fatto breccia nei consumatori di casa nostra.

La convenienza è uno dei punti di forza del colosso svedese dell’arredamento low cost, che ha permesso anche a fasce più popolari di portarsi a casa prodotti un tempo appannaggio di ceti giudicati più elitari. Col passare del tempo però le valutazioni sul mercato dell’usato anche per i mobili prodotti da Ikea hanno raggiunto cifre davvero niente male.

Un mobile realizzato negli anni Novanta dall’azienda con sede a Leida oggi vale una discreta sommetta: circa 1.900 euro. Converrà dunque dare un’occhiata per vedere se per caso nella nostra abitazione non ci sia questo prodotto che, come accaduto a diversi altri mobili Ikea, oggi potrebbe fruttarci un bel gruzzoletto.

Questo mobile Ikea degli anni ’90 oggi vale quasi 2.000 euro

Sarà il caso di controllare in cantina o in soffitta se per caso da qualche parte non si trovi una delle sedie Vilbert di Ikea. In origine questo prodotto veniva venduto a 50 euro. Adesso è arrivato invece a sfiorare i 2.000 euro. Questa sedia degli anni ’90 viene venduta a non meno di mille euro, ma la rinnovata attenzione degli ultimi tempi ha portato i costi a lievitare fino a poco meno di duemila euro.

Svariate vendite della sedia Vilbert superano infatti i 1.900 euro. Diversi fattori pesano sul prezzo complessivo. Si tratta di un pezzo molto particolare anche se in pochi avrebbero immaginato che a distanza di anni avrebbe potuto riscuotere un tale successo. Inizialmente questa sedia, realizzata dal designer danese Verner Panton, era stata concepita come edizione limitata.

Erano stati realizzati soltanto 3.000 esemplari della sedia Vilbert. Lo scarso successo però portò al suo rapido ritiro dal mercato. Le vendite cominciarono e finirono tra il 1993 e il 1994 a un prezzo di appena 50 euro. A giocare a favore di questo prodotto è senz’altro il design decisamente insolito, accattivante e colorato tipico di diversi mobili di quegli anni.

Parliamo di una sedia molto particolare. È formata da tavole di Mdf – ovvero fibre di legno pressate unite da resine e collanti – poi ricoperte da una resina colorata opaca in varie tinte (blu, verde, rosso e viola). Naturalmente il prezzo di vendita dipende dal generale stato di conservazione della sedia Vilbert, come accade per ogni articolo da collezione.