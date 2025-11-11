Esonero e panchina a Deschamps: stupore in casa Milan

Un ex Milan sembra già vivere un momento di difficoltà che potrebbe condizionargli il prossimo futuro. Il riferimento è a Sergio Conceiçao che circa un mese fa ha preso le redini dell’Al-Ittihad facendo ripartire la propria carriera dall’Arabia Saudita.

L’allenatore lusitano, che già al Milan aveva chiuso nel peggiore dei modi, ha raccolto l’eredità di Laurent Blanc con un contratto fino al 2028. Ora però potrebbe essere un altro francese ad insidiargli il posto. Eppure al momento del suo arrivo nella nuova realtà Conceiçao era stato chiaro: “La vittoria non è una scelta, è un’identità che ci identifica. Il rivale può cambiare e il suo alleato cadere, ma il campione rimane. Il campione possiede il gioco. Sono Sergio Conceiçao e sono venuto per costruire la gloria dell’Al Ittihad“.

A dispetto di queste parole l’avventura dell’ex milanista potrebbe però finire presto. Come riferito da ‘A Bola’ si parla già di una possibile partenza al termine dell’attuale stagione con i sauditi che avrebbero già un nome in mente. Il riferimento è a Didier Deschamps, attuale ct della Francia che concluderà la sua lunga avventura alla guida della nazionale dopo il Mondiale.

Calciomercato, Conceiçao rischia già la panchina: spunta l’idea Deschamps

Dal suo arrivo all’Al-Ittihad Conceiçao ha raccolto tre vittorie, due pareggi ed altrettanti ko il tutto con una distanza di ben 13 punti dall’Al Nassr capolista in campionato.

Nonostante il contratto firmato solo un mesetto fa anche ‘L’Equipe’ sottolinea come il portoghese potrebbe lasciare a fine stagione per far spazio a Deschamps dopo la fine della sua avventura con la Francia.

Nonostante il ct transalpino abbia già ricevuto anche altre offerte pare non abbia ancora deciso il suo futuro dopo la nazionale. In questo senso ad inizio anno aveva già ufficializzato: “Sono qui dal 2012 e ho in programma di restarci fino al 2026, fino alla prossima Coppa del Mondo FIFA. È lì che la mia avventura qui si fermerà, perché prima o poi dovrà fermarsi”.

Ed ancora alla tv francese: “Nella mia testa, è abbastanza chiaro. Ho vissuto questi anni intensamente con lo stesso desiderio e la stessa passione per mantenere la squadra francese al massimo livello. Arrivare fino al 2026 è grandioso. Non vuoi mai che una cosa grandiosa finisca, ma devi sapere quando dire stop. C’è una vita dopo. Non so cosa sarà, ma sarà anche molto bella”.

Dopo la Francia quindi potrebbero spalancarsi le porte dell’Arabia Saudita.