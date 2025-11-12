Simone Inzaghi sconcertato, addio improvviso all’Al-Hilal

L’Al-Hilal di Simone Inzaghi sta vivendo un momento positivo, con un filotto di vittorie consecutive che porta i biancoblu a lottare per il titolo. Attualmente la compagine saudita occupa la terza piazza in campionato a quattro punti di ritardo dall’Al-Nassr capolista.

La squadra di Cristiano Ronaldo per ora non ha commesso alcun passo falso in Saudi Pro League e fa l’andatura in un torneo che si sta rivelando comunque piuttosto avvincente. Inzaghi dal canto suo è approdato sulla panchina dell’Al-Hilal proprio per riportare il titolo in quella zona di Riad, ma vista l’aspra concorrenza non sarà affatto semplice.

“Non c’era nessun’altra squadra che avrei voluto allenare. Quindi ho scelto l’Al Hilal. La nostra ambizione è quella di essere uno dei migliori club”. Così aveva parlato l’allenatore ex Inter agli albori della sua avventura esotici in Arabia Saudita. Il filotto di vittorie consecutive attualmente in corso va proprio in questa direzione, ma nonostante il buon momento ed una rosa forte e competitiva all’orizzonte per il tecnico piacentino si prospetta una grana potenziale da risolvere.

Nell’organico dell’Al-Hilal non mancano campioni arrivati dall’Europa nel corso degli ultimi anni. Tra questi c’è anche Joao Cancelo, terzino lusitano che ha indossato maglie prestigiose come quelle di Inter, Juventus, Manchester City, Bayern Monaco e Barcellona.

Calciomercato, Cancelo sogna di tornare in Europa: Inzaghi senza parole

A 31 anni Cancelo però pensa ancora una volta al futuro e pare già proiettato su una prossima avventura.

Inzaghi infatti dovrà monitorare la volontà dell’esterno portoghese che intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della sua nazionale ha chiaramente ammesso: “Ovviamente sogno di tornare in Europa. Ho ancora quest’anno e un altro anno di contratto con l’Al Hilal, ma sono sempre aperto a nuove avventure. Mi piacerebbe tornare in Europa”.

A domanda esplicita poi Cancelo ha risposto direttamente sull’ipotesi Benfica: “Ho sempre sognato di giocare per il Benfica, dipende da cosa mi riserva il futuro. Sognerò sempre di giocare per il Benfica. È stato il club che mi ha formato, oltre al Barreirense. Il mio desiderio di tornare al Benfica è sempre forte”.

L’ex interista, a dispetto di un contratto ancora in essere con la società saudita, pare quindi già proiettato verso un’altra fase della propria carriera in Europa. Il sogno è quello di tornare al Benfica dove ha vissuto gli albori tra settore giovanile e squadra B.