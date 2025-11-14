Lutto in Serie A, è morta un’icona del campionato italiano

Non c’è proprio pace per il mondo del calcio italiano, costretto ancora una volta a vestirsi di nero per l’ennesimo grave lutto di questi mesi. Un’altra scomparsa di rilievo per il movimento nostrano che perde un ex calciatore che ha girato mezza Italia lasciando il segno umanamente praticamente ovunque.

Addio a Salvatore Garritano, attaccante cosentino che in carriera ha anche avuto modo di fare l’allenatore, seppur per una breve esperienza a metà anni 90′. Il classe 1955 ci ha lasciati ad appena 69 anni dopo una lunga malattia che lo tormentava ormai dal 2007.

Un dolore immenso soprattutto per la famiglia, che attraverso un comunicato sulla pagina Facebook ufficiale ha voluto riportare il pensiero dei figli: “Comunichiamo con il cuore rotto dal dolore la prematura scomparsa di nostro padre Salvatore Garritano. Lo ricorderemo sempre nella nostra memoria e nei nostri cuori. È stata una grande persona un padre speciale un anima bianca che ha saputo insegnarci tanto a partire da come si vive a come si ama. Ti abbiamo amato, ti amiamo e sempre ti ameremo… È solo un arrivederci… Ti voglio bene papà. Francesco Valentina Miriam Paolo”.

Grave lutto nel mondo del calcio: scomparso a 69 anni Salvatore Garritano

Un addio struggente quello dei figli, che vivono in queste ore un dolore immenso ed indescrivibile che ha colpito molti tifosi anche sui social.

La scomparsa di Salvatore Garritano ha intristito il mondo del calcio italiano, tanto da portare anche ai comunicati di due dei suoi ex club. Questo il cordoglio da parte dell’Atalanta, società con cui ha giocato tra il 1978 e il 1980: “Atalanta in lutto, è scomparso Salvatore Garritano. L’attaccante arrivò all’Atalanta nell’estate del 1978 e vestì la maglia nerazzurra per due stagioni, quella 1978/79 e 1979/80, collezionando complessivamente 40 presenze (35 in campionato e 5 in Coppa Italia) e 10 gol (8 in campionato e 2 in Coppa Italia). Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca e l’Atalanta tutta sono vicini alla famiglia di Salvatore Garritano alla quale rivolgono le condoglianze più sincere”.

Non è mancato quindi l’abbraccio anche da parte del Torino, società con cui Garritano ha vinto nel 1976 uno storico scudetto, contribuendo anche con un gol contro il Milan: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Garritano nel ricordo di Salvatore Garritano, ex calciatore granata dal 1975 al 1978. Con il Toro ha contribuito alla vittoria dello Scudetto nel 1976 (determinante la sua rete contro il Milan, nella domenica del sorpasso sulla Juventus) e collezionato in totale 27 presenze e 6 gol, sfruttando nel migliore dei modi il ruolo di riserva della coppia titolare Pulici-Graziani. Alla famiglia, agli affetti più cari e ai tantissimi amici il cordoglio e l’abbraccio di tutto il mondo granata”.