Inps, quasi 160 euro in più a dicembre sul conto: chi otterrà il bonus extra

Buone notizie per milioni di italiani che a dicembre si troveranno un importo aggiuntivo di quasi 160 euro sul conto. Per la precisione si tratta di 154,94 euro in più che arriveranno a dicembre 2025, frutto di un bonus istituito dalla Legge finanziaria 2001 e successivamente confermato negli anni dal legislatore.
Il bonus verrà erogato in maniera automatica dall’l’INPS agli aventi diritto. Sempre all’ente pensionistico toccherà verificare il possesso dei requisiti necessari per poter godere del bonus. In altre parole non sarà necessario presentare alcuna richiesta formale per accedere al contributo supplementare. Attenzione, la misura non va confusa con la tredicesima mensilità.
Si tratta infatti di un bonus specifico riservati ai pensionati con assegni modesti e redditi contenuti. Un aiuto concreto per i pensionati in situazioni di difficoltà economica. Il contributo insomma non arriverà a tutti i pensionati, visto che l’obiettivo è quello di dare un supporto economico nel periodo natalizio a chi versa in condizioni di maggiore fragilità economica.
Bonus extra INPS da quasi 160 euro a dicembre: chi riceverà i soldi sul conto
Il bonus fino a 154,94 euro arriverà a dicembre 2025 soltanto ai titolari di pensioni previdenziali ovvero quelle liquidate sulla base dei contributi versati nel corso della vita lavorativa all’INPS o ad altri enti pensionistici. Dalla platea dei beneficiari rimangono dunque esclusi i percettori di assegni sociali, pensioni di invalidità civile, rendite o indennità di natura assistenziale.
Esclusi dal bonus erogato a dicembre anche i titolari di pensioni integrative o complementari non rientranti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria. Per ricevere l’importo pieno del bonus il valore annuale della pensione non deve superare il trattamento INPS, pari per il 2025 a 7.936,87 euro annui. Anche chi supera leggermente questa soglia – fino a circa 8.091,81 euro – potrà ricevere il bonus, anche se in forma ridotta.
In questo caso l’importo del bonus sarà decurtato proporzionalmente rispetto al massimo previsto. Verrà tenuto in considerazione – oltre all’importo dell’assegno pensionistico – anche il reddito complessivo del pensionato. Per i single la soglia del reddito corrisponde a 1,5 volte il trattamento, limite che per i coniugati sale a 3 volte il trattamento minimo complessivo (circa 11.672,90 euro), a patto che i due coniugi rientrino nei parametri fissati dalla normativa.
Come anticipato, i pensionati aventi diritto non dovranno fare alcuna richiesta. Sarà l’INPS ad accreditare direttamente il bonus sul conto corrente o sul libretto postale dove abitualmente viene versata la pensione mensile. Chi non avendo ricevuto il bonus a dicembre riterrà di averne diritto potrà chiedere di verificare la propria posizione. Basterà presentare un’istanza di ricostituzione della pensione sul portale INPS.