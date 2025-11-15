Ultim’ora Sinner, c’è l’annuncio: cambia la data

Fari puntati sulle Atp Finals, dove Jannik Sinner giocherà oggi pomeriggio le semifinali contro De Minaur, che proverà a mettere i bastoni tra le ruote al padrone di casa del torneo in terra italiana.

Il fenomeno di San Candido è in grande forma e vorrà chiudere nel miglior modo possibile questa fase di stagione, aggiungendo un’altra vittoria di prestigio al suo già ricco palmares. L’australiano è il prossimo ostacolo verso un ultimo atto che potrebbe vederlo contrapposto al rivale di sempre Carlos Alcaraz, che ha appena sottratto a Jannik lo scettro di numero uno al mondo.

Dopo la vittoria contro Shelton proprio Sinner ha detto la sua sulla classifica: “Non posso certo dire di essere felice di non essere più numero 1 però sono contento per Carlos, ha giocato una stagione straordinaria e si merita questo riconoscimento. E in vista del 2026, questa per me è una spinta in più per migliorare”.

L’ex numero uno del ranking ha quindi tirato le somme tra l’ultimo successo e la prossima sfida da non fallire: “Penso di aver giocato un ottimo incontro, sono rimasto concentrato, finora mi sono sempre riuscite le scelte giuste. Il servizio ha funzionato bene, è un colpo sul quale stiamo lavorando tanto, speriamo di continuare così”. Sulla semifinale: “Ogni partita può essere diversa, ho tanto da perdere, mi aspetto un match molto fisico”.

Coppa Davis, l’annuncio di Sinner spiazza i fan: “Giochiamola ogni due anni”

Il prossimo futuro di Sinner risponde al nome di De Minaur alle Atp Finals di Torino, mentre non ci sarà alla Coppa Davis per la fase finale di Bologna in programma la prossima settimana.

Il fenomeno di San Candido ha optato per altre scelte e dunque non sarà presente, ma ha comunque riservato dichiarazioni molto interessanti sullo svolgimento della competizione: “Con la Davis inserita in questo calendario di tornei, credo sia difficile poter contare ogni anno sulla partecipazione dei migliori giocatori anche a me piacerebbe che la coppa fosse organizzata ogni due anni, magari con le semifinali all’inizio della stagione e il match decisivo alla fine, in casa di una delle due squadre”.

Sinner preferirebbe quindi una modifica nelle date della competizione: “Purtroppo io non ho giocato la vera Coppa Davis, non ho affrontato trasferte in posti come Argentina o Brasile, dove senti tutto lo stadio che tifa per i tuoi avversari. Certo, noi italiani siamo fortunati, giocheremo per qualche anno in casa e avremo tanto tifo a nostro favore, ma se nel 2026 in finale andassero, per esempio, Australia e Stati Uniti, ospitare una partita così a Bologna non avrebbe l’atmosfera che una sfida simile meriterebbe”.