Termosifoni accesi ma casa ancora fredda? È colpa di questi errori: devi cambiare subito

Svelato il motivo per cui la casa è fredda anche se ci sono i termosifoni accesi: gli errori da non fare per ottimizzare l'impianto e risparmiare in bolletta.

Ora che l’inverno sta per arrivare e le temperature iniziano a calare drasticamente, si sentirà proprio l’esigenza di mantenere gli ambienti domestici molto più caldi e confortevoli. Ecco che quindi, i classici termosifoni ritorneranno ad essere accesi, con la speranza di avvertire quel tepore che tutti desideriamo, soprattutto nelle giornate più fredde.

Tuttavia, molte case continuano a rimanere fredde anche con i termosifoni perfettamente funzionanti. Il più delle volte il problema non è nel sistema di riscaldamento, ma in una serie di abitudini e piccole disattenzioni che compromettono il comfort termico degli ambienti domestici. Quando la casa non trattiene il calore, i radiatori devono lavorare di più, con un aumento dei consumi e una sensazione di freddo che sembra non andare via. Per fortuna, gli errori più comuni sono semplici da individuare e altrettanto facili da correggere.

Ecco perché la casa è fredda nonostante i termosifoni accessi: gli errori sono clamorosi

Uno degli sbagli più frequenti e che impedisce agli ambienti di riscaldarsi adeguatamente riguarda proprio la disposizione dei mobili. Posizionare divani, armadi o tende pesanti davanti ai termosifoni impedisce al calore di circolare in modo uniforme. Anche coprirli con asciugamani o tavolini blocca l’aria calda, costringendo il sistema a sforzi inutili. Uno spazio di almeno 20–30 centimetri davanti al radiatore permette una diffusione molto più efficace.

Un altro nemico invisibile è l’aria intrappolata nei radiatori. Se i termosifoni scaldano solo nella parte inferiore o fanno rumori insoliti, una semplice sfiatatura può risolvere il problema. Eliminare le bolle d’aria aiuta l’acqua calda a circolare correttamente, garantendo una resa termica migliore e ovviamente un risparmio in bolletta. Altro sbaglio clamoroso è quello di impostare valori altissimi, che oltre a non riscaldare casa non velocizza il riscaldamento, mentre mantenerli troppo bassi impedisce alla casa di raggiungere un equilibrio termico stabile.

La regolazione ideale si aggira intorno ai 19–20 gradi nei locali più vissuti, con variazioni leggere nelle altre stanze. Attenzione anche agli spifferi e agli infissi datati che rappresentano un’altra fonte importante di dispersione termica. Anche con i termosifoni accesi, basta una minima corrente d’aria per far abbassare la percezione di calore. Guarnizioni usurate e vetrate non isolate fanno uscire l’aria calda e entrare quella fredda dall’esterno. L’uso di paraspifferi o pellicole isolanti può migliorare immediatamente la situazione. Ecco che quindi, tenendo d’occhio questi piccoli errori la casa sarà finalmente calda.