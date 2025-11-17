Sta per accadere in moltissime città italiane: da nord a sud tutti senza parole

Qualcosa di decisamente fuori dall’ordinario sta per avere luogo in diverse città italiane. Dal Nord al Sud della Penisola respireremo un’atmosfera che certo non vediamo tutti i giorni. Strade, piazze, architetture urbane si trasformeranno in un grande palcoscenico di luci, dove l’ordinario sfuma per lasciare spazio alla fantasia e al sogno.

Interi quartieri si vedranno avvolgere da un bagliore degno di una fiaba. Le luci non forniranno soltanto un elemento decorativo. Diventeranno un’esperienza immersiva, in grado di mutare il volto delle nostre città e alimentare una sensazione di meraviglia collettiva. Come se ognuno all’improvviso fosse chiamato a guardare il cielo, tra spazi reinventati e strade illuminate.

A Natale molte città italiane cambieranno volto per Natale. In tutta Italia, piazze, monumenti, quartieri, interi borghi sono pronti a sorprendere tutti con installazioni luminose che promettono di trasformare gli spazi urbani rendendoli simili a racconti incantati. La luce diventerà architettura, arte e stupore regalando alla cittadinanza uno spettacolo carico di suggestione.

Installazioni luminose a Natale, ecco le più suggestive: l’Italia sta per risplendere

A Torino un grattacielo di sfere ridisegnerà lo skyline. Si tratta di ‘Swarms’ di Chiara Camoni. Sfere specchiate e cangianti al 43° piano del Grattacielo Piemonte andranno a formare uno “sciame” luminoso che potrà essere visto da lontano. Salerno invece si “accenderà” come da tradizione con Luci d’Artista, una costellazione di oltre quaranta installazioni che avvolgeranno il centro storico, Corso Vittorio Emanuele e Villa Comunale.

Quella di quest’anno sarà la quarantesima edizione dello spettacolo che unisce creatività e sostenibilità LED richiamando sempre la cittadinanza e migliaia di visitatori. Risaliamo verso l’estremo Nord, fino a Bressanone, nel cuore dell’Alto Adige con con “Oops – A Light and Music Show for UNICEF”. Nel cortile della Hofburg si potrà assistere a un monumentale videomapping accompagnato dalle musiche di Giorgio Moroder.

Giochi di luce e colori illumineranno le facciate barocche della cittadina altoatesina all’insegna della solidarietà e del sostegno ai progetti UNICEF in Zambia. Videomapping anche ad Arezzo con il Christmas Light in Piazza Grande e Palazzo Comunale. I simboli architettonici della città aretina saranno trasformati in tele luminose. Videoproiezioni artistiche creeranno scenografie animate esaltando forme, storie e colori.

Infine Leggiuno, sul Lago Maggiore, diventerà una fiaba grazie a oltre un milione di luci artigianali create dal team di Lino Betti. Le lucine avvolgeranno un chilometro di percorso tra scenografie luminose, castelli e grotte ghiacciate. Un borgo interno che brillerà all’unisono coniugando il calore dell’atmosfera natalizia all’artigianato sostenibile.