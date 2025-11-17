Stefano De Martino, perché indossa sempre gli stessi vestiti ad Affari Tuoi? Pochi lo sanno

“Semper idem” potrebbe essere il motto di Stefano De Martino. Gli appassionati di Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile avranno sicuramente notato che in entrambe le occasioni il suo outfit è suppergiù lo stesso: una camicia bianca abbinata a una sottile cravatta scura (nera o rossa), completata da un paio di pantaloni neri dal taglio sartoriale. Altro dettaglio irrinunciabile: le maniche della camicia arrotolate.

Insomma, il look dello showman napoletano è sempre il medesimo. In ogni puntata Stefano De Martino sfoggia la stessa divisa. Un dettaglio che non sfugge sia allo spettatore abituale che a quello occasionale dei programmi che vedono l’ex ballerino di Amici nelle vesti del grande cerimoniere in studio. Ma cosa c’è dietro a questa scelta?

A differenza del suo predecessore Amadeus, De Martino non indossa la giacca. Molto probabilmente si tratta di una scelta dettata dall’esigenza di segnare una discontinuità anche visiva col recente passato. Rimane da capire perché il frontman di Torre Annunziata indossi sempre lo stesso outfit. Un motivo c’è, anche se pochi ne sono a conoscenza.

Perché Stefano De Martino indossa sempre gli stessi vestiti ad Affari Tuoi?

Come spiegano su CineBlog.it, Stefano De Martino ha deciso di puntare su uno stile elegante ma non troppo, formale e informale al tempo stesso. Dunque sì a camicia e cravatta, no alla giacca. Il risultato è un look insieme istituzionale e casual, coerente con la scelta di portare una ventata d’aria nuova in casa Rai, ma con giudizio, senza rompere con il passato.

Dietro la decisione di indossare sempre la stessa “divisa”, praticamente identica in ogni appuntamento televisivo, c’è una logica ben precisa. Secondo CineBlog c’è qualcosa di più di un semplice gusto estetico alla base della decisione di proporsi al pubblico con la stessa uniforme televisiva. Potremmo sintetizzarne la ragione con un termine inglese proveniente dal mondo del marketing: “personal branding” ovvero la volontà di creare un marchio di fabbrica su misura, personalizzato.

In più occasioni il presentatore di Affari Tuoi ha spiegato di essere stato alla ricerca di uno stile che lo rendesse immediatamente riconoscibile. Si tratta dunque di “brandizzarsi”, di rendere la propria immagine familiare – e dunque identificabile – al pubblico televisivo. La scelta così è caduta su un completo black&white capace di tenere insieme freschezza giovanile, leggerezza e il tocco di istituzionalità indispensabile in una fascia oraria importante come quella dell’access prime time.

Tempo fa il conduttore ha raccontato che a suo giudizio ogni mestiere ha il proprio look. Ad esempio De Martino ha spiegato che il nonno – titolare di un bar – indossava sempre pantaloni, camicia e cravatta. Può essere che proprio a lui si sia ispirato anche per lo stile con cui calcare il palco televisivo. Una scelta che, al di là delle sue ragioni ispiratrici, è stata sicuramente coronata dal successo.