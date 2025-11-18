Dolore per Iva Zanicchi, lutto tremendo: “Si chiude un’epoca”

È la fine di un'epoca. Lutto per la popolare cantante e per il mondo dello spettacolo con una scomparsa che ha colpito tutti.

Ogni morte segna la chiusura non solo di un ciclo vitale, ma di un mondo personale unico e irripetibile. È un fatto. Ma alcune figure, anche nel mondo dello spettacolo, più di altre diventano il simbolo di un’intera epoca. E rimangono impresse nel ricordo e nel cuore del pubblico – oltre che degli addetti ai lavori – anche a anni di distanza dal definitivo ritiro dalle scene.

Il mondo dello spettacolo italiano è stato avvolto da un’ondata di profondo cordoglio a causa di una duplice scomparsa che, possiamo dirlo, segna davvero la fine di un’era televisiva, quando lo schermo del televisore in Italia era ancora in bianco e nero. Tutta un’altra epoca – seppure di grande fermento – per la televisione e per gli spettatori.

Anche una storica protagonista della musica e della televisione italiana come Iva Zanicchi non ha mancato di esprimere la propria commozione per la scomparsa di Alice e Ellen Kessler, le due iconiche gemelle che spopolarono in tv in Italia a partire dagli anni Sessanta, esibendosi anche in Germania, Francia e Stati Uniti.

Un’epoca che si chiude definitivamente: le parole di Iva Zanicchi

A parlare della fine di un’era con la morte delle gemelle Kessler è proprio Iva Zanicchi che con loro ha condiviso i fasti della tv degli anni d’oro, a cominciare da Canzonissima. Come riporta Rai News, Zanicchi ricorda il primo incontro con il duo artistico tedesco: «Le avevo incontrate a Roma, e poi in Germania, dove eravamo ospiti».

La cantate di Vaglie poi aggiunge: «È vero che avevano un’età importante, ma la notizia della loro morte è dolorosa perché si chiude, forse definitivamente, un’epoca». Anche Cristiano Malgioglio ricorda le due artiste scomparse: «Le gemelle Kessler sono state delle grandi icone del varietà degli anni ’60. Erano due donne bellissime, bionde, alte, che hanno fatto perdere il sonno a tutti gli uomini di quella generazione».

Malgioglio rammenta di averle «incontrate più di una volta, l’ultima è stata nella sala trucco de ‘La Repubblica delle donne’ di Piero Chiambretti. Erano allegre, simpatiche e molto alla mano. Ricordo che, siccome erano identiche, sbagliavo sempre il loro nome». Anche Simona Ventura ha dedicato un pensiero alle sorelle Kessler postando una serie di foto delle gemelle in televisione sottolineando: «Non vi dimenticheremo mai».

«Erano professioniste perfette, ricordo con piacere quel Da-da-un-pa che facemmo insieme e che io ero la terza Kessler in mezzo, arrivavo alla loro anca – commenta a sua volta Rita Pavone – Sono state due splendide ballerine, due donne in gamba, intelligenti, hanno preso in mano il loro lavoro. Sono molto dispiaciuta e rattristata, una parte della mia vita è collegata a loro».