Italiano out, è pazzesco: tifosi del Bologna furibondi

L'allenatore del Bologna è il grande escluso di questi giorni. La notizia ha fatto infuriare i tifosi del Bologna

È il momento di ripartire per la Serie A che nel fine settimana tornerà in campo per le gare della dodicesima giornata di campionato dopo la sosta per gli impegni della nazionale.

C’è grande curiosità per i big match del weekend e per lo sviluppo di una classifica che nelle posizioni di testa resta estremamente corta. Tra le compagini più interessanti di questa prima parte di annata c’è il Bologna di Vincenzo Italiano, che col successo netto contro il Napoli ha confermato il suo status di squadra importante.

Ad ulteriore conferma del lavoro positivo dei felsinei anche la candidatura dei rossoblù, insieme a Napoli ed Inter, per il premio di miglior squadra dell’anno al Gran Galà del Calcio AIC. L’evento si terrà il 1° dicembre e sarà la grande occasione per tirare le somme sulla passata stagione, andando a premiare tutti i più grandi protagonisti.

Dai migliori calciatori ruolo per ruolo, alla miglior squadra, passando per il gol, l’arbitro ed anche il miglior allenatore. Alla luce della candidatura del Bologna come compagine era lecito attendersi un pensiero anche per Vincenzo Italiano tra i tecnici, ma le cose non sono andate così.

Arriva il gran galà del calcio: Italiano il grande escluso

Italiano è il grande escluso tra i candidati al premio di miglior allenatore dell’ultima annata in Serie A che invece premierà uno tra Antonio Conte, che ha vinto un clamoroso scudetto col Napoli, Claudio Ranieri e Cesc Fabregas.

I tifosi del Bologna sono rimasti inevitabilmente sorpresi nel non vedere il nome del proprio allenatore tra i papabili vincitori del prestigioso riconoscimento.

Di seguito l’elenco completo delle candidature per tutti i premi:

CANDIDATI MIGLIOR PORTIERE

De Gea David (Fiorentina)

Sommer Yann (Inter)

Svilar Mile (Roma)

CANDIDATI MIGLIOR DIFENSORE DESTRO

Di Lorenzo Giovanni (Napoli)

Dodo (Fiorentina)

Dumfries Denzel (Inter)

CANDIDATI MIGLIOR DIFENSORE SINISTRO

Angeliño (Roma)

Dimarco Federico (Inter)

Tavares Nuno (Lazio)

CANDIDATI MIGLIOR DIFENSORE CENTRALE

Acerbi Francesco (Inter)

Bastoni Alessandro (Inter)

Buongiorno Alessandro (Napoli)

N’Dicka Evan (Roma)

Rrahmani Amir (Napoll)

CANDIDATI MIGLIOR CENTROCAMPISTA

Barella Nicolò (Inter)

Calhanoglu Hakan (Inter)

Lobotka Stanislav (Napali)

McTominay Scott (Napoli)

Paz Nicolás (Como)

Reljnders Tijani (Milan)

CANDIDATI MIGLIOR ATTACCANTE

Lautaro Martínez (Inter)

Lookman Ademola (Atalanta)

Lukaku Romelu (Napoli)

Kean Moise (Florentina)

Retegui Mateo (Atalanta)

Thuram Marcus (Inter)

CANDIDATI MIGLIOR ALLENATORE

Conte Antonio (Napoll)

Fabregas Cesc (Como]

Ranieri Claudio (Roma)

CANDIDATI MIGLIORE SQUADRA

Bologna FC 1909

FC Internazionale Milano

SSC Napoli

CANDIDATI MIGLIORE ARBITRO

Aureliano Gianluca

Chiffi Daniele

Doveri Daniele

CANDIDATI MIGLIOR GIOVANE SERIE B

Angori Samuele (Pisa)

Bertola Nicolò (Spezia)

Floriani Mussolini Romano (Juve Stabia)

A sorprendere più di tutto è l’esclusione quindi di Italiano dal premio come miglior allenatore. Ricordiamo che l’ex Fiorentina ha saputo tener testa all’annata precedente dei felsinei con Thiago Motta dando continuità e innalzando la realtà rossoblù ad una delle migliori della Serie A.