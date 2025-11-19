Dimarco, che batosta a pochi giorni dal derby: c’è l’annuncio

Federico Dimarco è tra i laterali più forti della Serie A, ma non è l'unico punto di riferimento. Arriva l'annuncio

L’Inter si prepara a tornare in campo nel fine settimana preparando il derby contro il Milan. Si tratta di un appuntamento da non fallire per Lautaro e soci, che dovranno provare a dare un segnale subito molto forte alla ripresa dopo la sosta.

Dimarco, che batosta a pochi giorni dal derby: c’è l’annuncio – (screenshot YouTube) Diregiovani.it

Poi ci sarà subito da rituffarsi in Champions con una serie di gare di fila che richiederanno l’apporto importante di tutta la rosa. Tra i leader dello spogliatoio c’è senza dubbio Federico Dimarco, che è rientrato dopo la debacle con la Nazionale di Gattuso, uscita sconfitta e ridimensionata dalla Norvegia, e dovrà ora dare il suo contributo alla causa meneghina.

Il laterale nerazzurro è tra i mancini migliori della Serie A, e vista anche la sua rilevanza con l’Italia non può che essere anche un punto di riferimento per i più giovani che si approcciano ad alti livelli al ruolo. Tra le sorprese più intriganti di questa prima parte di stagione di Serie A c’è senza dubbio Samuele Angori del Pisa che ha raccolto finora 8 presenze in questo campionato con due assist all’attivo.

Il mancino classe 2003 gioca a tutta fascia ed è in grado di coprire più posizioni in corsia offrendo velocità, ritmo, piede e cambio passo. Si tratta di un calciatore da tenere sotto osservazione, che ha recentemente fatto anche una dichiarazione sul collega Dimarco.

Nulla da fare per Dimarco, Angori preferisce Cambiaso: è lui il punto di riferimento

Angori ha vinto il Premio Nazionale “La Clessidra” ad Anghiari come miglior giovane del 2025 e nelle parole riportate da ‘Tuttosport’ ha raccontato: “Fa piacere ricevere riconoscimenti del genere. È uno stimolo per cercare di far sempre meglio. A leggere l’albo d’oro del premio ci sono tanti grandi giocatori: spero di fare un bel percorso come accaduto a loro”.

A margine dello stesso intervento l’esterno del Pisa ha parlato delle sue fonti d’ispirazione: “Mi piacciono molto Dimarco, che è veramente forte e ha un gran sinistro, e Cambiaso. Forse per caratteristiche e modo di giocare il modello di riferimento può essere proprio quest’ultimo”.

Il dualismo tra l’interista e lo juventino nella mente di Angori sembra quindi vincerlo Cambiaso, ritenuto ispirazione e dunque modello di riferimento da seguire tra i calciatori che in Serie A interpretano tale ruolo ai massimi livelli.

