Bollette luce e gas a 6-7 euro al mese, il trucco per pagare poco: basta un clic

Un popolo di risparmiatori storici come quello italiano è sempre ben attento a cogliere occasioni per evitare di incoraggiare la fastidiosa tendenza dei soldi a dileguarsi troppo velocemente dalle tasche. Come dargli torto? Del resto i rincari degli ultimi anni hanno messo a dura prova le finanze delle famiglie, costrette spesso e volentieri a fare salti mortali per far quadrare i bilanci.

Negli ultimi anni i rincari delle bollette di luce e gas hanno popolato i sogni – o meglio gli incubi – degli abitanti del Belpaese. Ma in generale gli aumenti generalizzati dei prezzi hanno spaventato tutti: +49% negli ultimi 20 anni, con gli aumenti in buona parte concentrati nell’ultimo triennio (ovvero dopo lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina).

Per aiutare le famiglie in difficoltà con bollette sempre più “gonfie” il governo ha stanziato un apposito bonus. L’agevolazione nella sua forma “allargata” fino alle famiglie con ISEE fino a 25 mila euro tornerà nella sua versione originaria (dunque ristretta) nel 2026. Ma c’è anche un altro “trucco” per pagare meno le bollette, anche 6-7 euro al mese. Basta fare un clic.

Come pagare a 6-7 euro al mese luce e gas con un semplice clic

Tagliare le bollette è possibile con le offerte luce e gas a prezzo fisso fornite da Octopus Energy. Per un limitato periodo di tempo infatti sarà possibile accedere a Octopus Fissa 12M, una tariffa fissa che permette di bloccare il costo dell’energia a 0,1078 euro/kWh per la luce e 0,39 euro/Smc per il gas naturale. La promozione è disponibile per tutti i nuovi utenti Octopus.

È possibile attivare la promo direttamente sulla piattaforma di Octopus. Ma quali sono le caratteristiche di questa interessantissima offerta? Con Octopus Fissa 12M sarà possibile accedere a queste condizioni di fornitura: 0,1078 euro a kWh per la luce, con un costo di commercializzazione di 72 euro all’anno. Su base mensile fanno 6 euro.

Per quanto riguarda invece il gas naturale con Octopus Fissa 12M la tariffa prevista è pari a 0,39 euro a Smc. Il costo di commercializzazione corrisponde a 84 euro all’anno ovvero 7 euro al mese. Altro aspetto interessante: l’offerta non comprende costi di attivazione, vincoli o penali. Può essere attivata direttamente online, per chi necessita di nuove forniture per la casa.

Da notare che l’energia elettrica fornita viene prodotta attraverso fonti rinnovabili, contribuendo così a rendere ancora più sostenibile la fornitura. Come detto, la promo di Octopus è attivabile direttamente online. Basterà avere sottomano i dati dell’intestatario e quelli della fornitura (codice POD per la luce e PDR per il gas) per sottoscrivere la promozione.