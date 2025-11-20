Ansia Juve, si opera di nuovo al ginocchio: calvario senza fine

Ad esser proprio sinceri fino in fondo – e andando a scavare nella memoria di fatti accaduti ormai quasi 20 anni fa – il suo addio alla Juve fu accompagnato da polemiche. Soprattutto perché il giocatore, a differenza di altri big, non se la sentì di restare nel club bianconero dopo che questo era stato retrocesso con penalizzazione in B in seguito ai fatti di Calciopoli.

A differenza di Pavel Nedved, David Trezeguet e soprattutto Alex Del Piero (fresco campione del mondo come lui), Gianluca Zambrotta non seppe resistere alla tentazione chiamata Barcellona. Pur decidendo, per se stesso, una sorte diversa dagli altri big compagni di squadra che sul campo, sotto la guida di Fabio Capello, avrebbero pure conquistato uno Scudetto poi revocato dalle celebri indagini dei magistrati, il laterale sinistro non fu giudicato in modo eccessivamente negativo dalla piazza visto che la Juve era stata in qualche modo costretta ad operare delle cessioni eccellenti per l’impossibilità di sostenere quel monte ingaggi partecipando al campionato di Serie B.

Un po’ quel che accadde col chiacchierato passaggio di Fabio Cannavaro – altro eroe di Germania 2006 – al Real Madrid, consumatosi nella stessa bollente estate post Mondiale.

Col passare degli anni il ricordo di Zambrotta nella mente e nel cuore dei tifosi juventini si è andato via via liberando dai cattivi pensieri: il classe ’77 viene ricordato con grande affetto grazie ai memorabili 7 anni, conditi da grandi successi, trascorsi con la maglia bianconera addosso. Questi stessi sostenitori della Juve oggi sono in ansia per una notizia drammatica comunicata dal nativo di Como sul suo account ufficiale Instagram.

Zambrotta sotto i ferri, è la quarta volta

Presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, l’ex laterale dell’Italia di Marcello Lippi si è operato per la quarta volta nella sua vita. Documentando tutto – dal ricovero fino alla fase post-operatoria – attraverso delle Instagram Stories pubblicate sul suo profilo, l’ex calciatore non ha fornito troppe spiegazioni sul tipo di intervento a cui si è sottoposto, sebbene sia abbastanza chiaro che questo abbia riguardato ancora una volta le già martoriate ginocchia.

Giova infatti ricordare che l’ex calciatore, come rivelato lo scorso aprile nel podcast “Passa dal BSMT” di Gianluca Gazzoli, si era già operato tre volt ai menischi interni. “In questo momento non li ho né a sinistra né a destra e, quindi, col tempo le gambe si sono arcuate e oggi sono un modello da laboratorio per tanti chirurghi. I medici mi guardano e mi chiedono come faccio a camminare. Il problema si è accentuato nel tempo, dovuto sia ad una certa esposizione genetica, sia al fatto di non avere appunto i menischi interni. E poi forse avrei dovuto metterci mano prima“, disse il campione.

Apprezzabile lo spirito dell’ex bianconero, che ha riempito il suo profilo con diverse foto ritraenti la sua gamba sinistra fasciata con un tutore rigido: “Sembra più dritta?“, la simpatica didascalia postata a margine dell’istantanea scattata.

“Dovrò fare una osteotomia. In pratica mi raddrizzeranno le gambe tagliandomi delle piccole parte di osso sopra e sotto e inserendomi delle placche per cercare di non mettere già ora una protesi totale, anche se questa dovrò inserirla fra qualche anno“, disse Zambrotta in chiusura del suo intervento nel citato podcast.