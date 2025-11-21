Lidl in vena di regali a Natale, farai un figurone a tavola: costa 6,99 euro!

Anche a Natale Lidl è pronta a offrire una soluzione a meno di 7 euro per sorprendere gli ospiti durante il cenone.

Ancora non sono ufficialmente cominciate le festività di Natale, ma l’atmosfera natalizia inizia a diffondersi nelle nostre città dove già si vedono allestire i primi mercatini. Stesso discorso nei supermercati, in fermento già da qualche tempo. Le offerte già iniziano a fioccare. Per sincerarsene non serve che prendere visione del volantino della Lidl.

La nota catena di supermercati di origine tedesca continua a sorprendere la clientela con offerte a prezzi decisamente convenienti e che, come si suol dire, non temono la concorrenza. Le ultime offerte di Lidl riguardano proprio il mese di novembre e già cominciano a proporre i tipici prodotti destinati ad andare per la maggiore sulle tavole imbandite per Natale.

Non solo Lidl: anche altre catene della grande o piccola distribuzione sono già scese in campo con offerte. Un po’ ovunque si respira già l’aria tipica del Natale: regali, decorazioni, alberi natalizi cominciano a fare capolino dappertutto. Di conseguenza si fanno largo anche le promozioni relative al cibo che consumeremo a tavola. Da segnalare un’offerta Lidl a meno di 7 euro.

La promozione di Lidl a Natale per fare un figurone a tavola con meno di 7 euro di spesa

Pandori e panettoni – dolci irrinunciabili per le famiglie italiane – sono grandi classici sempre presenti sulle tavolate natalizie. Già dal 17 novembre sono partite le offerte di Lidl per il dolce che la fa da padrone a Natale: il pandoro (o il panettone, a seconda del gusti sui quali, come si sa, conviene non discutere troppo). C’è ad esempio il pandoro Bauli Limoncè.

Lidl lo offre a soli 6,99 euro. Si tratta di un’offerta davvero unica. Basta pensare che si tratta di un prodotto diverso dal classico pandoro. La sua vena al limoncello, con 750 grammi di bontà, è pronta ad accompagnare i consumatori in questo periodo dell’anno a un prezzo difficilmente reperibile altrove. Ma non è tutto. Lidl offre anche il pandoro a un prezzo imbattibile.

Parliamo del pandoro Tartufone della Motta, messo in vendita al prezzo di 7.49 euro. Questo pandoro da 800 grammi si segnala per la bontà delle gocce di cioccolato presenti al suo interno. Per non parlare della crema (sempre al cioccolato) che lo rende un prodotto unico e irresistibile destinato a conquistare i favori di grandi e piccini. Insomma, si annunciano vere e proprie delizie per il palato grazie alla promozione di Lidl.