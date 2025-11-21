Il Paradiso delle Signore: Vanessa Gravina esce di scena, la contessa si prende una pausa

Non c’è niente da fare. Al Paradiso delle Signore lei è «la» signora per eccellenza. Parliamo – è perfino superfluo specificarlo – di Adelaide di Sant’Erasmo, l’aristocratica contessa interpretata da Vanessa Gravina. Un ruolo cucito praticamente su misura per la sua figura, come spiegato qualche tempo fa dalla stessa attrice nata a Milano.

Praticamente impensabile pensare al Paradiso – giunto alla decima stagione, l’ottava nella versione daily – senza quello che è diventato ormai il suo volto simbolo. La contessa Adelaide, nella fiction di Rai 1, è la raffinata regina della mondanità milanese, una donna carismatica che cerca disperatamente di tenere insieme una famiglia lacerata da intrighi e giochi di potere.

Nelle ultime puntate Adelaide si è vista trascinare in un buco nero di rabbia e dolore quando Marcello l’ha lasciata per Rosa a un passo dall’altare. La contessa è precipitata in una spirale di vendetta che rischia di rivelarsi autodistruttiva prima di tutto per lei stessa. Adesso è arrivato il momento per questo personaggio di prendersi una pausa, complice l’uscita di scena della sua interprete.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni: uscita di scena di Vanessa Gravina dalla soap, pausa per Adelaide

Esattamente così. Le ultime settimane sono state un susseguirsi di emozioni violentissime per Adelaide che, non dimentichiamolo, nella scorsa stagione ha seriamente rischiato di perdere la vita. Soltanto l’abilità di un chirurgo come il dottor Proietti ha salvato la contessa dai suoi problemi al cuore, risolti grazie a un delicatissimo intervento.

Nelle scorse settimane è arrivato un altro colpo (metaforico) al cuore per Adelaide, tradita stavolta nei sentimenti. Marcello ha spezzato il cuore della contessa lasciandola per Rosa alla vigilia delle nozze. Un colpo durissimo per Adelaide che dopo aver colto sul fatto i due innamorati ha giurato loro tremenda vendetta. E così è stato: Marcello ha dovuto dimettersi dal Paradiso delle Signore.

La furia vendicatrice però ha consumato non poco le energie fisiche e mentali di Adelaide che prossimamente sentirà il bisogno di prendersi una pausa. Come accaduto la scorsa stagione, quando la madre di Odile si assentò a lungo per andare a curarsi in Inghilterra, anche ora i fan dovranno abituarsi alla sua assenza. La contessa insomma andrà in stand-by.

Un’assenza, va detto, solo temporanea. Nel frattempo Vanessa Gravina si dedicherà ai suoi impegni in teatro, pronta a indossare nuovamente i panni della bella contessa dagli occhi di ghiaccio e dal cuore infuocato nel finale della decima stagione. Adelaide rimetterà piede a Milano, forse per fare definitivamente i conti con la paternità di Odile. La contessina ancora ignora, infatti, di essere la figlia biologica di Umberto Guarnieri.