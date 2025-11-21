Arriva Antonio Conte: addio al Napoli e accordo lampo

La riapertura delle ostilità in Serie A catalizzerà l’attenzione in un fine settimana ricco di temi da andare a snocciolare. La sosta per gli impegni delle nazionali è in archivio e i club tornano protagonisti.

C’è grande attesa soprattutto per il Napoli dopo la debacle di due settimane fa a Bologna. La squadra di Conte è chiamata a reagire per non perdere il treno scudetto ed evitare ribaltoni particolari dopo i rumors di questi giorni.

Le dichiarazioni forti post Bologna dell’allenatore salentino hanno fatto discutere parecchio, e vista la situazione incerta è inevitabile ragionare anche sul futuro. A tal proposito potrebbe spuntare un’opzione a sorpresa nel destino di Antonio Conte, in merito al quale ci sono sempre meno garanzie sulla sua permanenza napoletana sul lungo periodo.

Al netto di come andrà la stagione c’è già chi pensa all’allenatore ex Juve lontano dagli azzurri, e a tal proposito potrebbe spuntare un’altra idea. Ipotesi ritorno in Nazionale per Conte nel caso in cui le cose per Gattuso dovessero andare male. L’Italia avrà gli spareggi mondiali con l’Irlanda del Nord e a ‘Rai Sport’ ieri il ct ha ammesso: “Pensiamo alla prima partita. L’Irlanda del nord è una squadra alla nostra portata. È una squadra che gioca nel suo stile, molto fisica, lotta sulle seconde palle. Molto forte fisicamente, ci sarà da fare una grande partita. Ma ce la possiamo giocare”.

Calciomercato, Conte idea per la Nazionale: senza Mondale addio a Gattuso

Gattuso ha quindi aggiunto: “Conosciamo Galles e Bosnia, lo stadio di Cardiff mette in difficoltà tutti, ma ora concentriamoci sulla semifinale”.

Il ct spera di avere la possibilità di confrontarsi con i propri calciatori vista la distanza temporale dagli spareggi: “Siamo all’undicesima giornata, ci rivediamo alla trentesima. Andrò in giro per parlare con i giocatori, sarebbe importante avere un paio di giorni, così come anticipare la giornata di campionato prima del playoff”.

I problemi alla Nazionale quindi non mancano, con l’ex allenatore del Milan che dovrà provare a trovare la quadra per portare gli azzurri ai Mondiali.

Si tratta di uno spartiacque da non fallire ma in caso di mancata qualificazione alla Coppa del Mondo, Gattuso lascerà la panchina con ogni probabilità. Per la sua sostituzione occhio proprio ad Antonio Conte, che potrebbe tornare a vestirsi dell’azzurro nazionale in caso di addio al Napoli dopo le tensioni di questo periodo.