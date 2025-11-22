Allerta meteo, super sfida delle 18 a rischio rinvio: pioggia e neve

Scatta l'allerta meteo per la partita di oggi pomeriggio. Il maltempo è in agguato e la neve mette tutto a rischio

È tempo di tornare in campo dopo la sosta per gli impegni delle nazionali che ha catalizzato l’attenzione degli appassionati nei giorni scorsi. Torna infatti a rotolare il pallone sui campi di Serie A, a partire dalle gare di oggi.

Questo sabato subito un paio di partite interessanti come Fiorentina-Juventus, rivalità in terra viola che quest’anno ha un significato ancora maggiore vista la situazione delicata di Kean e soci, mentre stasera sarà la volta di Napoli-Atalanta, con Conte chiamato a tornare a vincere.

Si tratta di partite che saranno corredate dai primi freddi importanti di questa stagione, ma nulla in confronto a quanto potrebbe accadere intorno alle 18 allo ‘Sculac’ di Rujevica. La partita tra Rijeka e Hajduk in programma quest’oggi rischia infatti di essere pesantemente condizionata da un maltempo che potrebbe non lasciare alcun margine.

Le condizioni atmosferiche sono fortemente avverse e il derby potrebbe essere persino rinviato vista una bora fortissima, pioggia intensa e possibili nevicate previste.

Il derby tra Rijeka e Hajduk è quindi a forte rischio con i tifosi che restano col fiato sospeso per capire come e se si giocherà una gara attesissima in città.

Il rischio è concreto, anche visto quanto successo in Conference League con lo Sparta. Qualora la gara venisse rinviata si giocherebbe domenica 23 novembre in barba ad un calendario già denso di impegni. L’unica finestra disponibile sarebbe quella del primo pomeriggio, che il Rijeka auspicherebbe visto l’impegno europeo di giovedì prossimo.

A parlare di una gara, che anche in termini di classifica rischia di avere un peso specifico importante, ci ha pensato uno dei possibili protagonisti, Tony Fruk: “Crediamo di poter fare un’ottima partita e ritrovare la fiducia, riportando un sorriso ai nostri tifosi. Sappiamo che l’Hajduk è in ottima forma, ma nei derby di questa stagione ci siamo comportati bene, quindi vogliamo dare il massimo“.

Lo stesso calciatore ha quindi aggiunto: “Giocare con i migliori al mondo in nazionale mi dà molta sicurezza. Abbiamo alle spalle tre cicli di partite in tre mesi, ma mi sento sempre bene quando rientro dalle gare internazionali e spero sarà così anche questa volta. Credo che quest’anno abbiamo figurato molto bene nelle partire clou, soprattutto contro l’Hajduk. Peccato non aver preso i tre punti al Poljud”.

Ed infine: “Loro sono in forma, lo devo ammettere. Ci piace giocare partite come questa, non c’è nulla di più bello del derby a Rujevica. Daremo tutto, cercheremo di dominare in ogni fase e in ogni parte del campo. Tutti noi crediamo nel miglior risultato possibile“. Vedremo però quando e se la partita si giocherà.