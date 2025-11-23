Infortunio Sinner, cambia tutto agli Australian Open: l’annuncio

Ultima spiaggia per Novak Djokovic, che non alza uno Slam dal 2023. Arriva l'annuncio che riguarda anche Sinner

Sinner

Jannik Sinner ha messo il punto esclamativo su un’altra stagione superlativa battendo il rivale Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo delle Atp Finals di Torino. Si è trattato dell’ennesimo successo di un’annata che gli ha permesso di portare a casa anche due slam: l’Australian Open e Wimbledon. 

Djokovic-Sinner
Infortunio Sinner, cambia tutto agli Australian Open: l’annuncio – (screenshot YouTube) Diregiovani.it

Un’annata chiusa da numero due al mondo, dopo aver dominato per larghi tratti anche il ranking preservando per tanto tempo la prima piazza. Ora è tempo di resettare e riposarsi in vista di un’altra stagione in cui dovrà essere ancora una volta protagonista, già a partire dagli Australian Open, ormai consueto terreno di caccia.

Con un Sinner e un Alcaraz su questi livelli di eccellenza appare difficile per la concorrenza aggiudicarsi uno slam. Lo sa benissimo anche Novak Djokovic, che non ne vince uno dal 2023 e vorrebbe tanto provare a mettere un’ultima firma di livello su una carriera da antologia.

Proprio l’Australia è indicata da molti come l’ultima spiaggia per Nole per provare a vincere l’ennesimo slam della sua vita sportiva. Anche secondo Rennae Stubbs nel 2026 il campione nativo di Belgrado a Melbourne proverà a giocarsi le sue chance, anche se gli ostacoli principali restano gli stessi.

Australian Open, annuncio a sorpresa su Djokovic e Sinner: “Può anche infortunarsi”

Nelle parole riportate da ‘TennisWorldItalia’ proprio la Stubbs ha ammesso: “Penso davvero che Novak punti all’Australia. Non credo che gli importasse delle ATP Finals, dato che chiaramente non vi ha partecipato. Penso che dedicherà tutto il suo tempo e tutti i suoi sforzi per dare il massimo un’ultima volta e vincere in Australia”.

Djokovic
Australian Open, annuncio a sorpresa su Djokovic: “Può vincere solo se Sinner si infortuna” – (screenshot YouTube) Diregiovani.it

L’ex tennista ha dunque ribadito: “Penso che sia l’unico in grado di mettere i bastoni tra le ruote a Jannik e Carlos. Carlos non ha mai raggiunto la finale lì. Novak lo ha schiacciato l’anno scorso. C’è stato un set davvero buono, ma nel complesso Novak è stato il giocatore migliore, quindi penso che ci vada dicendosi: “So che potenzialmente posso raggiungere le semifinali e la finale lì, e so che forse ho un’ultima possibilità”.

Chance di vittoria che però passano per forza dallo stato di forma di Sinner, che in Australia sembra ancora il super favorito: “Non credo che possa battere qualcuno come Jannik su quel campo. Penso che Jannik sia semplicemente troppo forte su quel campo. Ma forse è l’unico posto dove Novak può farcela. Ci sono anche gli infortuni. Un giocatore può infortunarsi, e ci sono già stati diversi giocatori che sono riusciti a vincere un Grande Slam perché un altro giocatore si era infortunato”.

