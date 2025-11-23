Infortunio Sinner, cambia tutto agli Australian Open: l’annuncio

Jannik Sinner ha messo il punto esclamativo su un’altra stagione superlativa battendo il rivale Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo delle Atp Finals di Torino. Si è trattato dell’ennesimo successo di un’annata che gli ha permesso di portare a casa anche due slam: l’Australian Open e Wimbledon.

Un’annata chiusa da numero due al mondo, dopo aver dominato per larghi tratti anche il ranking preservando per tanto tempo la prima piazza. Ora è tempo di resettare e riposarsi in vista di un’altra stagione in cui dovrà essere ancora una volta protagonista, già a partire dagli Australian Open, ormai consueto terreno di caccia.

Con un Sinner e un Alcaraz su questi livelli di eccellenza appare difficile per la concorrenza aggiudicarsi uno slam. Lo sa benissimo anche Novak Djokovic, che non ne vince uno dal 2023 e vorrebbe tanto provare a mettere un’ultima firma di livello su una carriera da antologia.

Proprio l’Australia è indicata da molti come l’ultima spiaggia per Nole per provare a vincere l’ennesimo slam della sua vita sportiva. Anche secondo Rennae Stubbs nel 2026 il campione nativo di Belgrado a Melbourne proverà a giocarsi le sue chance, anche se gli ostacoli principali restano gli stessi.

Australian Open, annuncio a sorpresa su Djokovic e Sinner: “Può anche infortunarsi”

Nelle parole riportate da ‘TennisWorldItalia’ proprio la Stubbs ha ammesso: “Penso davvero che Novak punti all’Australia. Non credo che gli importasse delle ATP Finals, dato che chiaramente non vi ha partecipato. Penso che dedicherà tutto il suo tempo e tutti i suoi sforzi per dare il massimo un’ultima volta e vincere in Australia”.

L’ex tennista ha dunque ribadito: “Penso che sia l’unico in grado di mettere i bastoni tra le ruote a Jannik e Carlos. Carlos non ha mai raggiunto la finale lì. Novak lo ha schiacciato l’anno scorso. C’è stato un set davvero buono, ma nel complesso Novak è stato il giocatore migliore, quindi penso che ci vada dicendosi: “So che potenzialmente posso raggiungere le semifinali e la finale lì, e so che forse ho un’ultima possibilità”.

Chance di vittoria che però passano per forza dallo stato di forma di Sinner, che in Australia sembra ancora il super favorito: “Non credo che possa battere qualcuno come Jannik su quel campo. Penso che Jannik sia semplicemente troppo forte su quel campo. Ma forse è l’unico posto dove Novak può farcela. Ci sono anche gli infortuni. Un giocatore può infortunarsi, e ci sono già stati diversi giocatori che sono riusciti a vincere un Grande Slam perché un altro giocatore si era infortunato”.