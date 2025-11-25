“Ci ha lasciati’, lutto Milan: il triste messaggio pochi minuti fa

Ancora un lutto nel mondo del calcio in queste ore. È arrivato l'annuncio da parte del Milan che ha pubblicato un messaggio di cordoglio

Se n’è andato nelle scorse ore un altro ex calciatore che ha scritto pagine importanti del calcio italiano. Il cognome è di quelli importanti, Buffon, e si tratta nello specifico del grande Lorenzo, cugino di secondo grado del nonno del leggendario Gianluigi.

Un lutto terribile ha quindi colpito soprattutto i tifosi del Milan che hanno avuto modo di accogliere tra le proprie fila l’ex portiere per ben dieci anni tra il 1949 e il 1959. Buffon ci ha lascati a 95 anni in quel di Latisana, in provincia di Udine, dove viveva ormai da tempo.

Il classe 1929 ha vinto peraltro quattro scudetti col Diavolo indossando però anche altre maglie importanti come quelle di

Genoa, Fiorentina e Inter, oltre che quella della Nazionale. Si tratta quindi di un calciatore che ha saputo lasciare un’impronta forte, tanto da entrare nel cuore di molti e ricevere anche un bellissimo messaggio di cordoglio da parte delle sue ex squadre.

In casa Inter su X hanno scritto: “Uno Scudetto, tre stagioni e 89 presenze con la maglia nerazzurra. Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Buffon e ci stringiamo attorno alla sua famiglia e a tutto il mondo del calcio in questo momento di lutto”.

Lutto in casa Milan, arriva il messaggio: “Uomo buono dal grande cuore rossonero”

È però il messaggio del Milan a lasciare ancora di più il segno, con i tifosi che tra i commenti non hanno perso occasione per celebrarlo.

Il club meneghino su X ha scritto: “Le sue mani a “Tenaglia” hanno reso il Milan grande protagonista di tantissime vittorie negli anni Cinquanta. Lorenzo il Magnifico, un uomo buono dal grande cuore rossonero, ci ha lasciati. È con grande commozione che salutiamo Lorenzo Buffon e ne onoriamo la memoria”.

Parole stupende da parte del Milan che ha voluto così rendere omaggio ad un pezzo importante della propria storia. Tra i commenti diversi anche i messaggi dei tifosi: “Un pezzo del Milan di mio Nonno🥹❤️Che poi è passato a mio padre ed ora a me…..”. Ed ancora: “un altro mito della nostra storia se ne va…”, “Riposa in pace Lorenzo Buffon”, “R.I.P. LEGEND”.

E tanti altri sono stati i tweet di solidarietà per la scomparsa di Lorenzo Buffon, che il prossimo 19 dicembre avrebbe compiuto la bellezza di 96 anni.