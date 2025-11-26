Stefano De Martino si congeda in diretta: nuovo conduttore ad Affari Tuoi

Nel Medioevo un po’ dappertutto campeggiava un’immagine nata nel mondo greco-romano ma solo in periodo medievale elevata a simbolo onnipresente. Parliamo della ruota della fortuna. Questa grande ruota che girava incessantemente stava a simboleggiare l’instabilità della condizione umana. Nella vita si sale e si scende: dalle stelle si passa facilmente alle stalle.

Una realtà – ancor prima che un monito – che suggerisce umiltà e un certo distacco dalle ambizioni mondane. La vita insomma è fatta di salite e discese. Lo sanno bene ad “Affari Tuoi”. Quest’anno il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino deve inseguire, ironia della sorte, proprio un programma che di nome fa “La ruota della fortuna”, rinato a vita nuova con Gerry Scotti.

Nella giornata di lunedì 24 novembre il quiz di Canale 5 (5.657.000 spettatori e 26.7% di share) ha vinto ancora la sfida con “Affari Tuoi”, fermo a 4.822.000 spettatori e uno share del 22.6%. I vertici Rai si stanno ingegnando per risalire la china in una fascia ambita come quella dell’access prime time, con nuove idee per dare pepe al programma (compreso il “congedo” in diretta di Stefano De Martino).

Nuovo volto al timone di Affari Tuoi: il “congedo” in diretta di Stefano De Martino

Colpo di scena nella puntata del 22 novembre di Affari Tuoi quando in studio si è presentata Francesca Fialdini, altro volto noto della conduzione Rai. La conduttrice toscana ultimamente è incorsa in un infortunio a “Ballando con le Stelle” che l’ha costretta ad allontanarsi momentaneamente dalla trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai 1.

A gioco appena iniziato, Stefano De Martino ha annunciato l’ingresso in studio di Francesca Fialdini, giunta per promuovere proprio la puntata di “Ballando con le Stelle” nel mezzo della partita che vedeva impegnato il concorrente Simone delle Marche. Una sorpresa per il pubblico con l’arrivo della conduttrice che ha affiancato De Martino per regalare agli spettatori qualche sketch divertente.

Francesca Fialdini non si è limitata infatti a qualche saluto istituzionale. È entrata nel vivo del gioco e nelle dinamiche con i concorrenti, divertendosi a suggerire numeri e prendendo in mano la situazione. La presentatrice toscana si è calata subito nella parte al punto da fornire un invitante “assist” a De Martino, pronto a buttarla sull’ironia: «Signori, è stato un piacere, io andrei. È tutto tuo».

E ancora: rivolgendosi al pubblico, il frontman di Torre Annunziata ha detto: «Chi vota per la Fialdini ad Affari Tuoi al posto mio alzi la mano». Un “congedo” scherzoso in mezzo a una serie di battute e siparietti di complicità tra i due volti Rai che hanno alleggerito la trasmissione e fatto divertire, c’è da scommetterci, il pubblico a casa.