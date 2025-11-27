Bianconeri nei guai, ko il ginocchio del numero 10: Mondiali a rischio!

Ci sono calciatori che hanno un potenziale enorme, ma che per i motivi più disparati in carriera non riescono poi ad ottenere tutto ciò che potrebbero.

Della categoria fa senza dubbio parte anche Neymar Jr, asso brasiliano ora al Santos che ha vissuto una vita calcistica straordinaria, ma che gli avrebbe potuto regalare molte più soddisfazioni. Si tratta di un talento generazionale in grado di smuovere le masse ed attirare su di se l’attenzione mediatica di tutti come solo i campionissimi sanno fare.

Parliamo di un calciatore tecnicamente eccelso, che al Barcellona al fianco di Messi e Suarez ha avuto il suo picco massimo prima di far registrare un trasferimento record lasciandosi sedurre dall’ipotesi Paris Saint Germain. Anche in Francia il rendimento è rimasto elevatissimo, ma la Champions a Parigi non è mai arrivata, e soprattutto O’Ney ha dovuto fare i conti con fin troppi infortuni che gli hanno condizionato la fase decisiva della carriera.

Problemi di ogni tipo per Neymar, che ha quindi visto ridurre drasticamente il proprio impiego fino ad accettare una fugace e poco brillante avventura in Arabia, per poi tornare in patria, proprio nel suo Santos. Con la squadra che tanto ha amato è però arrivata l’ultima terribile batosta della sua vita calcistica. Ancora un infortunio, e nuovamente sul più bello.

Santos nei guai dopo l’infortunio di Neymar: anche il Mondiale è a rischio

Per Neymar si tratta di un calvario senza fine che lo costringerà a rimanere ancora a lungo ai box. Nuovo infortunio per il classe 1992 che ha riportato un problema al ginocchio con la lesione del menisco.

Quarto infortunio al ginocchio sinistro nel giro di un anno per Neymar Jr, che non riesce più ad uscire dalla spirale negativa in cui è finito. Il brasiliano si ritrova costretto a saltare le ultime gare del suo Santos, squadra in netta difficoltà e che rischia peraltro la retrocessione.

Danno e beffa dunque per l’ex Barça che dal 2014/15 ha collezionato 45 infortuni differenti, per un totale di 1429 giorni di stop e 265 partite saltate. Si tratta di un primato terribile per O’Ney, che era tornato in patria per coltivare il sogno Mondiale e la speranza di rientrare nelle scelte di Ancelotti. Ora però lo stop sarà di nuovo lungo, e la Coppa del Mondo rischia di restare niente di più di un semplice miraggio.