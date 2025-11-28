Ultim’ora Conte, salta tutto a 2 giorni da Roma-Napoli: la decisione

Il Napoli ha ritrovato la retta via dopo la sosta per le nazionali. Gli azzurri hanno ritrovato fiducia, gioco e continuità che erano mancate nelle scorse settimane. La truppa di Conte ha vinto e convinto prima contro l’Atalanta in campionato e poi col Qarabag in Champions in rapida successione, trovando anche nuove certezze.

L’allenatore salentino sta pian piano integrando al meglio anche chi come Lang e Neres avevano avuto delle difficoltà nella prima fase. Gli azzurri hanno dunque alzato i giri del motore, al netto dei tanti infortuni, ed ora si ritroveranno ad affrontare la difficilissima trasferta di Roma contro la capolista di Gasperini.

Una prova del nove importante per tastare l’ambizione di entrambe, che Conte saprà preparare nel migliore dei modi cavalcando l’entusiasmo del momento. Post Qarabag lo stesso tecnico partenopeo in conferenza però precisò: “Non era questione di ritrovarsi, perché nessuno si era perso. Lo dimostra la classifica in campionato e potrebbe essere migliore in Champions se avessimo vinto contro l’Eintracht”.

Il Napoli è quindi più vivo che mai, al netto delle difficoltà dovute ai tanti infortuni che si susseguono gara dopo gara. Conte infatti continua a fare i conti con i tanti assenti, e dovrà preparare la gara di Roma consapevole di non poter contare su parecchi uomini di rilievo, senza considerare anche chi non è ancora al meglio. Un percorso in salita che però non spaventa McTominay e soci, che dovranno provare a fare bottino pieno su un campo difficile.

Verso Roma-Napoli ma senza Antonio Conte: non parlerà in conferenza stampa

Intanto proprio in vista della trasferta di Roma i tifosi azzurri dovranno anche rinunciare ad un momento importante. Non ci sarà la conferenza stampa di rito del tecnico salentino.

Conte quindi non sarà di scena di fronte alla stampa in vista di Roma-Napoli come di consueto quanto i partenopei affrontano il doppio impegno settimanale. Domani dunque non ci sarà l’incontro con i giornalisti e nessun pre gara per l’allenatore pugliese, che tornerà a parlare direttamente domenica sera a margine della super sfida dell’Olimpico.

Prima il campo quindi per Conte e soci che fronteggeranno una Roma in grande forma. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. All.: Gasperini (squalificato)

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrhamani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All.: Conte