Netflix in lutto, è morto in queste ore: ha fatto sognare i bambini

C’era una volta la televisione tradizionale. Quella fatta dai canali statali e dalla televisioni private (tanto nazionali quanto regionali, o addirittura cittadine), che si sfidavano a colpi di nuovi programmi ed idee innovative per conquistarsi fette sempre più consistenti di pubblico. Sebbene l’universo delle varie emittenti sia ancora popolato da diversi reti televisive che ancora svolgono la funzione di intrattenimento/ informazione, lo sbarco sul mercato dei grandi broadcaster mondiali ha indubbiamente rivoluzionato il panorama.

La parte del leone, nella serie potenzialmente infinita di App scaricabili sulla propria Smart TV o già presenti – come accade in fase di nuovi acquisti – nel menù degli apparecchi televisivi, è indubbiamente recitata da Netflix, il gigante statunitense leader nello streaming via internet di film, programmi d’intrattenimento, serie TV e quant’altro.

Disponibile ed utilizzabile anche sugli smartphone – tanto che questi girino sulla piattaforma Android, tanto che siano prodotti della Apple – Netflix è azienda trainante nel mercato della produzione, distribuzione e fruizione di prodotti destinati a qualsivoglia fascia d’età. Dai più piccoli ai più grandi, insomma

Cartoni animati, telefilm per adolescenti, documentari divisi per argomento, e ancora film, serie TV di successo: Netflix ha avuto un impatto talmente importante nel settore da produrre ormai in proprio molti dei contenuti a disposizione degli utenti.

Ha creato dunque inevitabilmente scalpore la drammatica notizia proveniente dal Brasile poche ore fa. Il 55enne artista, protagonista di una carriera trentennale nel mondo dello spettacolo, è venuto improvvisamente a mancare in circostanze davvero tragiche: era una delle voci più apprezzate ed amate di Netflix.

Addio a Tony Germano, il doppiatore amato dai bimbi

Tornato già da qualche giorno, per sbrigare delle faccende personali, nella sua residenza di San Paolo, Tony Germano – doppiatore e attore con all’attivo diverse collaborazioni per Netflix e Nickelodeon – si era recato temporaneamente nella casa dei genitori per seguire dei lavori di ristrutturazione.

Proprio qui sarebbe avvenuta l’inaspettata tragedia, con l’artista sudamericano che, in circostanze ancora da chiarire definitivamente, avrebbe perso l’equilibrio, cadendo al suolo e riportando ferite fatali per la sua vita.

“Con profondo dolore confermiamo la morte dell’attore e doppiatore Tony Germano nella mattinata di mercoledì 26 novembre. Tony ha subito una caduta nella sua residenza e purtroppo non è sopravvissuto alle ferite riportate“, ha riferito prontamente un portavoce del brasiliano.

Germano aveva prestato la sua voce a numerosi personaggi amati dai più giovani. Nel doppiaggio in lingua portoghese, l’artista si era fatto conoscere per l’interpretazione nella serie di Nickelodeon ‘Nicky, Ricky, Dicky & Dawn‘ e per ‘Go, Dog, Go!’ di Netflix. Tra i suoi lavori anche ‘Elena of Avalor‘ e ‘The Muppets‘, oltre alla colonna sonora della versione live-action di ‘La Bella e la Bestia‘, lanciata nel 2017.