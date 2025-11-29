Gattuso, la sua corsa è già finita: un ex Juve come nuovo ct

L’Italia non ha più alcun margine d’errore. La Nazionale allenata da Gennaro Gattuso dovrà passare dalla lotteria dei playoff per riuscire ad accedere ai prossimi Mondiali rompendo un digiuno che dura dal lontano 2014, anno dell’ultima partecipazione.

Gli azzurri hanno bisogno di una scossa decisiva per scongiurare l’ennesimo fallimento degli ultimi disastrosi anni. L’avversario delle semifinali degli spareggi è ampiamente alla portata, e Donnarumma e soci non possono più concedersi passi falsi. Contro l‘Irlanda del Nord si potrà solo vincere e poi fare altrettanto nell’eventuale finale contro una tra Bosnia e Galles, altre nazionali chiaramente battibili per la truppa di Gattuso.

Il ct è ovviamente sotto esame con il resto della squadra, e il suo stesso futuro dipenderà dal buon esito o meno dei Playoff. Non c’è possibilità di appello anche per il commissario tecnico, che qualora non dovesse strappare il pass per i Mondiali pagherebbe certamente con la panchina.

Nonostante dubbi e scetticismo generale c’è chi è sicuro che Gattuso possa ottenere l’obiettivo. Il riferimento è ad Adriano Galliani che lo conosce bene e che ne ha parlato fugacemente a ‘Sky Sport’: “Gattuso ce la farà a portare l’Italia al Mondiale? È un grande motivatore ed è determinato. Sono convinto che questa volta con i playoff ce la facciamo“.

Gattuso, Mondiale o addio: spunta la suggestione Thiago Motta

Al netto delle convinzioni e speranze di Galliani va comunque evidenziato che un alone di incertezza sulla Nazionale resta, e dunque è ancora aperta l’ipotesi di un fallimento che porterebbe ad inevitabili conseguenze sull’intera struttura.

Il primo a pagare in caso di addio anticipato al Mondiale sarebbe senza ombra di dubbio Gennaro Gattuso. Arrivato in corsa al posto di Spalletti per risollevare una situazione complicata, l’ex Milan e Napoli non ha comunque margine d’errore.

Senza Coppa del Mondo la federazione dovrebbe resettare provando ad aprire nuovamente un altro ciclo. Qualora si prefigurasse questo scenario non è da escludere anche il profilo di Thiago Motta, ancora senza squadra dopo l’esperienza alla Juventus, e pronto eventualmente a ripartire da un’avventura stimolanet.

L’italo-brasiliano è stato protagonista anche da calciatore con la maglia azzurra, e nel caso in cui le cose andassero per il verso sbagliato il suo nome potrebbe essere preso in considerazione per il post Gattuso.