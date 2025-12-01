Tutti pazzi per questo elettrodomestico in vendita da Eurospin: ti costa meno di una cena al ristorante

È spuntata un’offerta davvero interessante nell’ultimo volantino di Eurospin. Non per nulla sta facendo parlare di sé molti clienti. SI tratta di un elettrodomestico molto utile per la casa. La storica catena di supermercati discount lo propone a un prezzo decisamente accessibile, inferiore, possiamo dirlo, a quello di una cena al ristorante.

In un momento come questo, dove il risparmio si è fatto quasi una necessità più che un’aspirazione, la proposta di Eurospin risulta piuttosto ghiotta. Stiamo parlando di un acquisto pratico e, come si dice oggi, “smart”. Il tutto, come da tradizione per l’azienda nata nel 1993 su iniziativa di quattro famiglie di imprenditori già attive nella GDO, all’insegna del risparmio.

Il costo di questo elettrodomestico infatti è sicuramente conveniente. A sorprendere è proprio il rapporto qualità-prezzo. Eurospin propone a un prezzo interessantissimo un apparecchio concepito per rendere più igienica e confortevole la nostra vita quotidiana all’interno delle mura domestiche, messo in vendita a una cifra a portata di tutte le tasche.

L’elettrodomestico venduto da Eurospin a prezzo d’occasione

Eurospin propone a 49,99 euro la scopa a vapore NV229 Necchi, ideale per la pulizia di pavimenti, tappeti, tessuti, divani, vetri e superfici varie. Questo apparecchio è in grado di combinare potenza e praticità in un unico dispositivo. Una potenza di 1300W garantisce la resa di questa scopa a vapore che permette di lavare, igienizzare e rinfrescare diverse superfici senza interruzioni.

Il tutto grazie al serbatoio acqua da 150 ml a riempimento continuo e al contenitore detergente per pavimenti da 350 ml. A garantire risultati professionali in qualunque situazione si aggiungono l’erogazione massima di vapore di 35 g/min e i tre livelli regolabili con indicatore LED. Il vapore sarà pronto all’uso in appena 20 secondi. Dotata di un cavo elettrico lungo 5 metri, le dimensioni della scopa venduta da Eurospin sono 28x16x52,5 cm.

Nella confezione della scopa a vapore NV229 Necchi sono inclusi inoltre due panni in microfibra, slitta per tappeti, tubo flessibile, spazzola divani, beccuccio a 90°, tubo flessibile, spazzola vetri, raschietto, spazzola rotonda grande e piccola e spazzola per fughe. Un altro punto di forza di questa scopa a vapore multifunzione è la versatilità.

La NV229 potrà essere usata come scopa lavapavimenti. Ma ci basterà estrarre il generatore di vapore per trasformarla in vaporetto portatile: un pulitore a vapore ideale per la pulizia di sanitari, piani cottura, piastrelle, fughe, vetri (specchi e finestre) o tessuti come divani e tappeti. Questa scopa è in grado di lavare e igienizzare pavimenti e tappeti, garantendoci così un’igiene profonda senza fare ricorso a detergenti chimici aggressivi.