Il 2026 è l’anno dei ponti: con 4 giorni di ferie, ti fai fino a 16 giorni di vacanza

Utilizzare i ponti per fare vacanza senza andare sotto con i giorni di ferie è un’altra delle occupazioni preferite degli italiani. Non manca in effetti chi sta sempre bene attento a scrutare il calendario dell’anno prossimo venturo all’affannosa ricerca di qualcuna di quelle date strategiche tra una festività e un fine settimana, occasioni d’oro per una pausa extra.

Per alcuni centellinare le ferie e massimizzare i giorni di stop dal lavoro è un vero proprio sport. Ci sono persone che vivono con l’occhio fisso sul calendario, pronte ad “accaparrarsi” tutti i ponti utili per allungare i giorni di distacco lavorativo. Bene, i maestri dell’incastro saranno contenti di sapere che il 2026 è l’anno dei ponti: offre una rara occasione per moltiplicare le piccole vacanze rigeneranti.

Grazie a qualche incastro ben calcolato, il calendario del prossimo anno rende possibile un vero “capolavoro” ai patiti del tempo libero: fino a 16 giorni di pausa dal lavoro chiedendo decisamente meno giorni di ferie. Non c’è trucco, ma semplice strategia. Sarà sufficiente sfruttare le festività che mai come quest’anno cadono nella maniera più favorevole possibile.

Come fare fino a 16 giorni di vacanza nel 2026 usando pochi giorni di ferie

Il calendario del prossimo anno permette di sfruttare un allineamento molto generoso tra i vari ponti possibili. Di solito il “trio delle meraviglie” da sfruttare per crearsi una mega-vacanza di primavera senza consumare troppe ferie è rappresentato da Pasqua, Lunedì dell’Angelo (volgarmente detto “Pasquetta”) e Festa della liberazione. Ecco quali sono le festività utili nel 2026.

La combinazione che renderà possibile il colpaccio sarà quella tra successiva alla Pasqua e al Lunedì dell’Angelo (5-6 aprile). Occhi puntati dunque sulla Festa della Liberazione (sabato 25 aprile) e sul 1° maggio, che nel 2026 cade di venerdì. Basterà concentrare le ferie tra la Festa della Liberazione e il Primo maggio, scegliendo con attenzione i giorni strategici per massimizzare i giorni di pausa lavorativa. Ecco come fare.

I quattro giorni di ferie da prendere per ricavare un maxi-ponte sono 27, 28, 29 e 30 aprile. Il 25 aprile infatti è festivo (sabato) e il 26 cade di domenica. Le ferie andranno piazzate da lunedì 27 aprile fino a giovedì 30 aprile. Venerdì (1° maggio) sarà ancora festivo e il fine settimana del 2-3 maggio allungherà ulteriormente la pausa.

Con quattro giorni di ferie ben piazzati potremo goderci una vacanza di nove giorni. Per chi vuole proprio esagerare, con altri cinque giorni di ferie collocati tra il 4 e l’8 maggio si potrà arrivare fino al prossimo weekend (9-10 maggio). In totale faranno 16 giorni pieni di ferie. Una pausa perfetta per chi ha intenzione di concedersi una vacanza primaverile in qualche posto lontano.