Gasp perde Dybala per la volata scudetto: a gennaio firma col nuovo club

Paulo Dybala potrebbe dire addio alla Roma. La situazione contrattuale è particolare e arriva un annuncio che fa tremare Gasperini

La Roma è crollata tra le mura amiche dell’Olimpico domenica sera nello scontro diretto contro il Napoli. Una prova del nove fallita quella di Soulè e soci, che si sono fermati proprio di fronte ai campioni d’Italia.

Un gran gol di Neres in ripartenza ha steso i capitolini, mai sostanzialmente pericolosi se non proprio nel finale con una conclusione di Baldanzi parata da Milinkovic-Savic. In questa unica circostanza ad accendere la luce è stato il solito Paulo Dybala, abile a pescare il jolly giusto dal mazzo con un assist dei suoi.

Il mancino argentino, al netto dei tantissimi problemi fisici degli ultimi anni, resta un calciatore di livello assoluto, con pochi eguali in Serie A dal punto di vista squisitamente tecnico. Dybala però deve fare i conti con un corpo che non risponde come vorrebbe, e che lo sta costringendo ad un impiego part time. Solo 11 le presenze totali tra campionato e coppa per l’argentino, che ha messo a referto appena due reti e un assist.

Numeri poveri per il classe 1993 di Gasperini, che alla luce anche della situazione contrattuale, sembra sempre più indirizzato verso un futuro lontano da Roma. In questo senso sarebbe forte il richiamo dell’Argentina e di un caro amico come Leandro Paredes, col qualche anche nella capitale ha avuto modo di condividere il campo.

Calciomercato Roma, il padre di Paredes ‘chiama’ Dybala al Boca: “Tutto a suo tempo”

Lo stesso Paredes avrebbe infatti il desiderio di portare l’amico Dybala al Boca Juniors, per un ritorno in patria romantico e carico di aspettative.

Il padre del centrocampista argentino era stato il primo ad alimentare questi rumors un mesetto fa, sottolineando le conversazioni tra i due giocatori. In un’intervista a ‘Radio La Red’ il papà di Paredes interpellato su un possibile futuro di Dybala al Boca ha ribadito: “Tutto a suo tempo”.

Sulla vicenda in precedenza aveva ammesso: “Paulo verrà, giocheranno insieme. La bambina sarà tifosa del Boca e vedrà suo padre alla Bombonera”.

Al netto delle parole del padre, nei mesi scorsi anche lo stesso Paredes si è sbilanciato in modo netto sull’amico ed ex compagno: “Avere un giocatore come Paulo in squadra, con la qualità e la personalità che ha, sarebbe qualcosa di spettacolare. Qui lo aspettiamo con l’illusione intatta”.