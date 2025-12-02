Juve, risoluzione anticipata del contratto con un Big: l’annuncio

Addio alla Juventus e al calcio giocato e poi clamoroso dietrofront. È questa la storia di un ex calciatore dei bianconeri che spinto dalle circostanze particolari è tornato prontamente in campo a difendere i colori di un’altra realtà.

Lo scorso anno i tifosi juventini sono rimasti molto sorpresi nell’apprendere del passaggio di Wojciech Szczesny al Barcellona. L’esperto estremo difensore polacco aveva messo fine alla sua avventura a Torino dopo 7 anni e otto trofei vinti, comunicando alla società la decisione di rescindere il proprio contratto in essere.

Fu infatti trovata un’intesa tra le parti per chiudere anticipatamente il rapporto con un clausola di due milioni che ha consentito all’ex bianconero di decidere delle proprie sorti. L’arrivo di Di Gregorio e il declassamento a secondo avevano quindi portato Szczesny a riflettere sul futuro. Un futuro che sembrava poter essere senza più il mondo del calcio.

A fine agosto 2024 il polacco annuncia il proprio ritiro, salvo tornare sui suoi passi un paio di mesi dopo rispondendo alla chiamata del Barcellona a cui serviva un portiere esperto dopo il brutto infortunio di ter Stegen.

Calciomercato Juventus, Szczesny racconta l’addio tra ritiro e Barcellona

L’addio al calcio giocato di Szczesny è quindi durato poco dopo la rescissione contrattuale con la Juventus e l’annuncio della fine.

L’ex bianconero a tal proposito all’edizione polacca di ‘GQ’ ha raccontato: “Non avevo perso la passione per il calcio, semplicemente non ero entusiasta delle offerte ricevute e non volevo giocare solo per soldi. Tre giorni prima di annunciare il mio ritiro, ho persino detto a Lewandowski che non volevo legarmi più a nessun club, a meno che non fosse il Barcellona. Quando mi hanno chiamato, evidentemente sapevano di potermi convincere”.

Alla fine la scelta è ricaduta su una situazione stimolante al Barcellona, con cui lo scorso anno ha anche fatto piuttosto bene. Il polacco ad ogni modo, dal punto di vista economico ha ammesso: “Nella mia prima stagione al Barcellona ho giocato gratis. Quello che ho ricevuto equivale esattamente a ciò che ho dovuto restituire alla Juve per aver rescisso anticipatamente il mio contratto”.

Di fatto Szczesny ha quindi semplicemente restituito l’importo della rescissione alla Juventus per aver chiuso il rapporto 12 mesi prima del tempo. In campo comunque le cose non sono andate male con la vittoria di una Liga e di una Supercoppa di Spagna.