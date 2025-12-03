Manicure sotto l’albero: le 5 tendenze unghie che devi assolutamente provare questo Natale

Chi lo dice che il Natale è solo luci, abeti decorati e scambi di doni? Queste festività sono anche il periodo perfetto per osare con lo stile e aggiungere un tocco di magia al proprio look. Tra eventi, cene e feste, nulla passa inosservato e anche le mani diventano protagoniste grazie a manicure ricercate, brillanti e in grado di valorizzare qualsiasi outfit. L’atmosfera delle festività ispira tonalità intense, giochi di luce e dettagli preziosi che catturano l’attenzione anche nei gesti più semplici.

Il periodo natalizio rappresenta il momento ideale per sperimentare, superare i confini della manicure tradizionale e interpretare mood eleganti o più eccentrici. La nail art, grazie anche agli enormi passi in avanti fatti negli ultimi anni, permette di creare dei look unici, di effetto e soprattutto bellissimi. In questo modo, anche una semplice manicure diventerà la protagonista assoluta di queste feste.

5 idee per una manicure natalizia davvero unica: ecco le tendenze di queste feste

Le mani, anche durante le feste, no passa di certo inosservata. Le usiamo per scartare i regali, per portare in tavola i piatti appena preparati, per scambiare un semplice gesto di ringraziamento, insomma, sono sempre al centro dell’attenzione. Proprio per questo, averle ben curate permette non solo di stare sempre in ordine, ma anche di donare quel tocco in più al proprio look. Ecco che quindi, chi ama essere alla moda, dovrà puntare su una di queste 5 tendenze, perché faranno la netta differenza questo Natale.

La prima idea da copiare è ovviamente un grand classico del Natale, ossia il rosso laccato effetto vinile, quest’anno torna in una versione più audace, ultra lucida, profonda e con finitura vinilica. Un colore che si adatta a ogni lunghezza, valorizza la forma naturale dell’unghia e dona un impatto immediato di eleganza. Come sempre c’è la micro–nail art a tema festivo, ideale per chi ama i dettagli. Piccoli alberelli stilizzati, stelle, fiocchi di neve o minuscoli pacchetti regalo decorano una o due unghie, mantenendo la manicure equilibrata ma originale.

C’è poi il french glitterato, la classica french manicure ma in versione scintillante. Il bordo bianco tradizionale viene sostituito da glitter dorati, argentati o champagne, creando un look sofisticato ma festoso. Ideale per chi cerca un tocco natalizio senza esagerare. C’è poi l’effetto maglione “knit nails”, una delle tendenze più amate dei social, con rilievi in gel che riproducono le trame dei maglioni invernali. Con tonalità che vanno dal beige, verde bosco, al rosso borgogna. Infine, ci sono i classici colori cromati, come oro rosa, argento e bronzo che diventano i protagonisti di manicure futuristiche e luminose.