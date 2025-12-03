La tattica del sonno: un neurologo rivela il trucco per addormentarti subito

Secondo le stime, nel nostro Paese un adulto su quattro soffre di qualche disturbo del sonno e il 10-15% di insonnia cronica. Il problema però viene spesso sottovalutato o affrontato con eccessiva leggerezza. Tuttavia la privazione del sonno non è trascurabile: ha effetto negativi sul sistema nervoso, sulle difese immunitarie, sul metabolismo e sulla salute cardiovascolare.

Dormire poco e male peggiora l’umore, rende più difficile concentrarsi e finisce per compromettere anche le relazioni sociali. Dormire bene insomma non è qualcosa di così scontato. Malgrado i confort della vita moderna, una buona parte della popolazione è costretta a fare i conti con nottate passate a rigirarsi nel letto o con risvegli improvvisi durante la notte.

Per tanti il momento di coricarsi non è l’inizio del riposo ma di una vera e propria lotta contro la mente che non vuole sapere di “spegnersi”. Proprio per chi ha problemi di questo genere che il neurologo Baibing Chen, noto sul web come Dr. Bing, ha elaborato un metodo semplice e alla portata di tutti per riuscire ad addormentarsi.

Il neurologo rivela il trucco per prendere sonno

Il Dr. Bing la chiama “regola dell’ora”. Stando al neurologo c’è una ragione ben precisa dietro al fatto che la testa sembra diventare più “rumorosa” nel corso della notte. Di giorno o la nostra corteccia prefrontale – l’area del cervello che ci aiuta a filtrare i pensieri – lavora come se fosse un “modulatore” continuo, per poi rallentare gradualmente quando si avvicina l’ora di andare a letto.

In questo momento si attiva la cosiddetta default mode network. Si tratta di una rete cerebrale che alcuni paragonano a un motore di fondo. Il corpo si rilassa e questa rete comincia a gestire ricordi, emozioni, dettagli rimasti in sospeso. Ecco perché tornano a riaffiorare discorsi e conversazioni del passato, preoccupazioni che pensavamo archiviate e così via.

Soprattutto in chi è stressato, ansioso o perfezionista questo fenomeno si rivela ancor più frequente. Così il sistema nervoso rimane in fase “on” anche quando dovrebbe subentrare la fase del riposo. Una soluzione proposta dall’esperto per preparare il cervello al sonno consiste in un gesto semplice: staccare dagli schermi almeno un’ora prima di andare a dormire.

La luce blu e l’alta stimolazione degli apparecchi digitali mantengono il nostro cervello in stato d’allerta. Così facendo ritardano la produzione di melatonina, detta anche l’ormone del sonno, fondamentale per la regolazione del ritmo circadiano (sonno-veglia). Naturalmente non si tratta di una panacea o di una regola universale. Se i problemi persistono per mesi è fondamentale consultare un medico.