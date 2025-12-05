Allegri via dal Milan, bufera improvvisa: le ultime

Un colpo di testa di Zaccagni ha risolto l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Lazio e Milan giocato ieri sera all’Olimpico. Una gara tirata che ha trovato la propria risoluzione solamente nella fase finale.

Arriva così un’eliminazione cocente per il Diavolo, che resta dunque aggrappato solamente al campionato, al netto della Supercoppa. A commentare la serata in terra romana ci ha quindi pensato lo stesso Allegri ai microfoni di ‘Mediaset’: “Chi vince ha sempre ragione. La Lazio ha vinto una partita dove abbiamo avuto più difficoltà di sabato. Era una partita bloccata, con chi segnava per primo, vinceva. Abbiamo avuto numerose occasioni dove non abbiamo segnato e loro lo hanno fatto su calcio d’angolo dove dovevamo difendere meglio”.

Allegri ha quindi aggiunto: “Bisogna essere arrabbiati perché veniamo eliminati da una partita da dentro o fuori, ma bisogna guardare in avanti perché abbiamo il campionato con Torino e Sassuolo prima della Supercoppa Italiana. Non dobbiamo comunque deprimerci perché abbiamo una stagione da giocare con la Champions da provare a conquistare”.

Calciomercato, Milan ko contro la Lazio: è già bufera su Allegri

Il Milan si lecca dunque le ferite per l’eliminazione dell’Olimpico, mentre nel mirino della critica ci finisce inevitabilmente lo stesso Max Allegri.

Non sono mancati soprattutto su X alcuni tifosi che poco hanno gradito l’interpretazione della gara della squadra rossonera, puntando il dito contro lo stesso allenatore livornese.

Ecco un tweet esempio che sottolinea come il Milan non abbia offerto una buona prova, specchio dell’idea di gioco dell’allenatore:

Tanti altri però sono stati i messaggi di dissenso nei confronti della proposta di gioco di Allegri: “Quando non giochi a pallone , vai in campo a fare ste figure barbine! VATTENE DINOSAURO!”, “Basta Allegri con le giustificazioni per nascondere che di…allegro non c’è niente solo mediocrità! Avete allestito un Milan con un mercato fatto di bidoni che fanno rimpiangere quelli che sono andati via! Vero Ibra? Spero che non sei complice di questo scempio!”.

Ed ancora c’è chi ironizza: “Masterclass di Allegri che esce dalla Coppa Italia per mettere in sicurezza lo Scudetto”. Mentre altri scrivono: “Com’è bello il mondo quando perde Massimiliano Allegri”, “Allegri tra due settimane riscatto o sennò è già una stagione fallimentare a prescindere dallo scudetto”.