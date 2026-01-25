Bomba Djokovic, è ufficiale: coinvolti Sinner e Alcaraz

Novak Djokovic non si ferma più. Il campionissimo serbo asfalta al terzo turno l’olandese Botic Van de Zandschulp col punteggio di 6-3 6-4 7-6 e si qualifica agli ottavi di finale degli Australian Open. L’attuale numero 5 del ranking Atp sta mettendo in mostra un tennis davvero efficace sui campi in cemento di Melbourne e dimostra di attraversare un buonissimo momento di forma, a 38 anni suonati.

Ecco quanto dichiarato dallo stesso Novak Djokovic al termine del match: “Sono felice di aver vinto questa complicata sfida in tre set. Non sto assolutamente pensando di gestire le mie energie in vista degli impegni successivi, non è la mentalità giusta. Mi sono mosso davvero bene e mi sento sempre meglio. Sinner e Alcaraz? Quando sto bene sia dal punto di vista fisico che mentale posso battere chiunque e non sarei qui, se non ne fossi convinto. Un anno fa non mi sono presentato benissimo alla sfida contro di loro, ma spero che questa volta le cose cambino”.

Sinner e Alcaraz, dunque, sono avvisati: c’è anche Djokovic tra i principali candidati alla vittoria degli Australian Open e il campione serbo proverà sicuramente a rovinare la festa ai primi due giocatori della classifica mondiale.