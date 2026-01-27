Inter, è ufficiale: Marotta piazza un vero colpaccio

Grazie al roboante successo interno contro il Pisa, l’Inter allunga al comando della classifica di Serie A e adesso ha 5 punti di vantaggio sul Milan di Allegri e 9 sulla premiata ditta Napoli-Roma. I nerazzurri stanno confermando di essere la migliore squadra del campionato italiano, grazie soprattutto a una panchina lunga e alle tantissime alternative che il tecnico Chivu ha a disposizione.

Inter protagonista anche sul mercato, grazie all’ennesima grande intuizione di Marotta. Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sui canali del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Leon Jakirović dalla GNK Dinamo Zagabria. Il difensore classe 2008 si trasferisce all’Inter U23 a titolo definitivo”.

Jakirovic piaceva a diversi club europei, ma alla fine l’Inter si è assicurata le prestazione del promettente difensore centrale e ha anticipato la concorrenza. Ennesimo capolavoro di mercato, dunque, da parte di Marotta che regala così un altro rinforzo di qualità a Chivu in vista del tour de force che attende la squadra tra campionato, Champions League e Coppa Italia.