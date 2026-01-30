Adieu Juve, accordo col Milan per 30 milioni

Colpo di scena nella notte: addio definitivo alla Juve e firma imminente con il Milan

In attesa di scendere in campo a Parma nel match valido per la 23esima giornata di Serie A, la Juve continua a lavorare senza sosta sul mercato per prendere un nuovo attaccante in questa finestra invernale di gennaio. Attaccante che quasi sicuramente non sarà Jean-Philippe Mateta, a lungo corteggiato proprio dalla Vecchia Signora e ora vicinissimo alla firma con un altro club.

Allegri – screenshot video – Diregiovani

A rilanciare la clamorosa indiscrezione di mercato è in queste ore ‘Gazzetta.it’, secondo cui la dirigenza del Milan nella notte avrebbe addirittura raggiunto l’accordo con il Crystal Palace per il trasferimento del francese nel capoluogo meneghino sulla base di 30 milioni.

L’agente del giocatore, Paul Latouche, sarebbe al lavoro per limare gli ultimissimi dettagli ma la strada sarebbe ormai in discesa: resta da capire se Mateta indosserà la casacca del Milan immediatamente o soltanto al termine della stagione in corso. Un colpo durissimo per la Juve e per Luciano Spalletti, che a questo punto si vedono costretti a virare su altro profili per rinforzare il reparto avanzato della Juventus. Una svolta davvero inaspettata, almeno fino a qualche ora fa.