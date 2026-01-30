Capolavoro Juve: cessione eccellente in Serie A

In arrivo non si sblocca alcuna operazione al momento e, dunque, la Juve prova a piazzare qualche colpo in uscita. L’obiettivo della dirigenza di corso Galileo Ferraris è quello di cedere gli esuberi e di liberarsi degli ingaggi di quei calciatori che non rientrano più nei piani dell’allenatore Luciano Spalletti.

Tra questi c’è sicuramente Joao Mario, arrivato in estate dal Porto nell’ambito dell’affare che ha riportato Alberto Costa in patria e oggi vero e proprio oggetto misterioso della Juve. Il calciatore fatica a trovare spazio a Torino e nelle ultime gare non è mai stato impiegato da Spalletti, che continua a preferirgli Kalulu e altri giocatori adattati nel ruolo di terzino destro.

Ora Joao Mario è sul piede di partenza e prima del 2 febbraio (giorno di chiusura del mercato) potrebbe trasferirsi al Bologna, che cerca un giocatore proprio con le caratteristiche del portoghese in caso di cessione di Holm al Napoli. Attenzione, dunque, a questa pista e a un nuovo probabile addio in casa Juventus.