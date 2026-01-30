Capolavoro Juve: cessione eccellente in Serie A

di

Continuano le grandi manovre di mercato in casa Juve in questi ultimissimi giorni di mercato: ecco i dettagli

Spalletti Juve

In arrivo non si sblocca alcuna operazione al momento e, dunque, la Juve prova a piazzare qualche colpo in uscita. L’obiettivo della dirigenza di corso Galileo Ferraris è quello di cedere gli esuberi e di liberarsi degli ingaggi di quei calciatori che non rientrano più nei piani dell’allenatore Luciano Spalletti.

Giocatori-Juve
Annuncio Juve, scelto il prossimo allenatore: “Nuovo contratto” (Screenshot da profilo X @forumJuventus) – Diregiovani.it

Tra questi c’è sicuramente Joao Mario, arrivato in estate dal Porto nell’ambito dell’affare che ha riportato Alberto Costa in patria e oggi vero e proprio oggetto misterioso della Juve. Il calciatore fatica a trovare spazio a Torino e nelle ultime gare non è mai stato impiegato da Spalletti, che continua a preferirgli Kalulu e altri giocatori adattati nel ruolo di terzino destro.

Ora Joao Mario è sul piede di partenza e prima del 2 febbraio (giorno di chiusura del mercato) potrebbe trasferirsi al Bologna, che cerca un giocatore proprio con le caratteristiche del portoghese in caso di cessione di Holm al Napoli. Attenzione, dunque, a questa pista e a un nuovo probabile addio in casa Juventus.

 

DIREGIOVANI.IT È SUPPLEMENTO DELL' AGENZIA DIRE (N. 341/1988) ISCRITTO AL N. 82/2020 DEL REGISTRO DELLA STAMPA

COPYRIGHT 2015 - 2026 - DIREGIOVANI.IT

Privacy Policy | Contatti | Disclaimer

Gestione cookie