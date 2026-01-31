L’Inter mette a segno un super colpo: Marotta beffa tutti

Inter letteralmente scatenata sul mercato: è fatta per un altro super rinforzo per la compagine nerazzurra

Nonostante il primato in classifica in Serie A e la qualificazione agli spareggi per gli ottavi di finale di Champions League, l’Inter continua a monitorare con grande attenzione il calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Chivu in vista della seconda parte di stagione.

I nerazzurri, infatti, guardano anche al futuro e hanno chiuso finalmente per uno dei migliori prospetti del panorama calcistico europeo. Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, Marotta avrebbe infatti raggiunto l’accordo con il Modena per l’acquisto di Yanis Massolin, centrocampista francese classe 2002. Il calciatore originario di Moulins, che rimarrà in Serie B fino al termine della stagione, costerà circa 4,5 milioni di euro più eventuali bonus.

Ennesimo capolavoro, dunque, di Marotta che grazie a un blitz improvviso si assicura le prestazioni di uno dei migliori giovani in circolazione. Ma non è finita qui: l’Inter proverà a mettere a segno qualche altro colpo in entrata da qui al 2 febbraio, giorno in cui si concluderà questa scoppiettante sessione invernale di calciomercato. Seguiremo con attenzione questa ed altre vicende in casa nerazzurra e vi terremo sicuramente aggiornati.