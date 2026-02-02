Addio Juve, è fatta: firma con gli eterni rivali

Continua il momento positivo per la Juventus, che ieri sera si è imposta a Parma nel posticipo della 23esima giornata di Serie A. Dopo la qualificazione agli spareggi di Champions League, i bianconeri si avvicinano così anche al secondo posto della classifica nel campionato italiano e guardano con fiducia al futuro. Intanto, c’è da registrare una importantissima operazione di calciomercato in uscita.

Daniele Rugani, infatti, si appresta a salutare la Vecchia Signora. Lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Nazione’, secondo cui il difensore classe 1994 si trasferirà nelle prossime ore alla Fiorentina con la formula del prestito oneroso, fissato a 500 mila euro, con obbligo di riscatto condizionato a 2 milioni. Rugani, che firmerà un contratto valido fino al giugno del 2028, saluta così definitivamente la Juve dopo undici stagioni.

Ma non è finita qui: Comolli e Ottolini stanno provando a regalare a Spalletti un nuovo innesto in attacco e i nomi che circolano sono sempre gli stessi, ovvero Kolo Muani, Icardi e Sorloth. Chi si trasferirà alla fine a Torino? Lo sapremo molto presto.