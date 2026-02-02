Addio Juve, è fatta: firma con gli eterni rivali

di

Grandi manovre in casa Juventus in queste ultime ore di calciomercato: ecco cosa sta succedendo

Juve

Continua il momento positivo per la Juventus, che ieri sera si è imposta a Parma nel posticipo della 23esima giornata di Serie A. Dopo la qualificazione agli spareggi di Champions League, i bianconeri si avvicinano così anche al secondo posto della classifica nel campionato italiano e guardano con fiducia al futuro. Intanto, c’è da registrare una importantissima operazione di calciomercato in uscita.

Rugani
Calciomercato Juventus, l’infortunio cambia tutto: puntano su Rugani – (screenshot YouTube) Diregiovani.it

Daniele Rugani, infatti, si appresta a salutare la Vecchia Signora. Lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Nazione’, secondo cui il difensore classe 1994 si trasferirà nelle prossime ore alla Fiorentina con la formula del prestito oneroso, fissato a 500 mila euro, con obbligo di riscatto condizionato a 2 milioni. Rugani, che firmerà un contratto valido fino al giugno del 2028, saluta così definitivamente la Juve dopo undici stagioni.

Ma non è finita qui: Comolli e Ottolini stanno provando a regalare a Spalletti un nuovo innesto in attacco e i nomi che circolano sono sempre gli stessi, ovvero Kolo Muani, Icardi e Sorloth. Chi si trasferirà alla fine a Torino? Lo sapremo molto presto.

DIREGIOVANI.IT È SUPPLEMENTO DELL' AGENZIA DIRE (N. 341/1988) ISCRITTO AL N. 82/2020 DEL REGISTRO DELLA STAMPA

COPYRIGHT 2015 - 2026 - DIREGIOVANI.IT

Privacy Policy | Contatti | Disclaimer

Gestione cookie