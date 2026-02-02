Milan, è ufficiale: colpaccio dal Chelsea

Milan scatenato sul mercato in questo ultimo giorno di mercato: ecco l'ultima operazione conclusa con successo dai rossoneri

In attesa di scendere in campo domani sera a Bologna nel posticipo della 23esima giornata di Serie A, il Milan continua a recitare un ruolo da protagonista assoluto anche sul mercato. I rossoneri, infatti, hanno appena chiuso l’operazione per uno dei migliori prospetti del panorama calcistico mondiale, ma facciamo ulteriore chiarezza in tal senso.

Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sui canali della compagine rossonera: “AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Yahya Idrissi, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il centrocampista nato nel 2007, arriva dal Chelsea FC e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri”.

Una splendida notizia per Max Allegri, che dunque ora si può concentrare sul campo: l’Inter ha vinto ieri anche in trasferta contro la Cremonese e, dunque, Modric e compagni non possono assolutamente commettere passi falsi se vogliono rimanere in scia ai cugini nerazzurri. Il Bologna è temibilissimo soprattutto tra le mura amiche e, dunque, servirà il miglior Diavolo per conquistare l’intera posta in palio.

