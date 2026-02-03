Allegri lo esclude: altro scossone in casa Milan

Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio di Bologna-Milan, match che chiuderà alle 20:45 il 23esimo turno di Serie A. I padroni di casa vogliono rialzare la testa dopo due sconfitte di fila contro Fiorentina e Genoa, mentre i rossoneri puntano a tornare al successo dopo il pareggio ottenuto sul campo della Roma.
Nel Milan che scenderà in campo al Dall’Ara ci sarà una clamorosa novità di formazione: oltre all’indisponibile Pulisic (non convocato), il tecnico Max Allegri pensa di escludere dall’undici titolare Leao, che non attraversa un grandissimo periodo di forma. Al suo posto pronto Loftus-Cheek che agirà alle spalle dell’unica punta, ovvero Nkunku. Ecco le probabili formazioni di Bologna-Milan, posticipo della 23esima giornata di Serie A che avrà inizio alle ore 20:45:
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano.
MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter Gabbia, Pavlovic Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. All. Allegri.