Juve, bocciatura eccellente: va fuori

Dopo il successo di ieri dell’Inter ai danni del Torino, cresce l’attesa per il secondo quarto di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, in programma questa sera alle ore 21:00. I nerazzurri hanno pareggiato sul campo del Como nell’ultimo turno di campionato e stasera proveranno a sfruttare il fattore campo, mentre i bianconeri attraversano un buonissimo momento di forma e vengono dalla roboante vittoria ottenuta sul campo del Parma.

Il tecnico della Juve, Luciano Spalletti, pensa a qualche novità di formazione visti i tantissimi impegni da qui a fine febbraio: vanno fuori Di Gregorio, Bremer, Thuram e Yildiz, che ha accusato un lieve problema fisico nel match contro il Parma. Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Juve, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia che avrà inizio alle ore 21:00:

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Kolasinac, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, Miretti, McKennie; David. All. Spalletti