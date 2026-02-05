Milan, rinforzo scudetto: arriva subito a zero

Nonostante la chiusura della sessione invernale il mercato del Milan non è finito: ecco cosa sta succedendo

3-0 sul campo del Bologna al termine di una prestazione mostruosa e secondo posto alle spalle dell’Inter, a cinque lunghezze di distanza. Il Milan continua nel suo percorso davvero positivo e ora in casa rossonera sono in tanti a credere nello scudetto, anche perché i cugini nerazzurri saranno impegnati in tre competizioni (campionato, Champions League e Coppa Italia) e potrebbero perdere qualche punto per strada.

Milan che pensa anche a un nuovo rinforzo di mercato, nonostante la chiusura della sessione invernale lo scorso 2 febbraio. Secondo quanto riferito in queste ore da ‘Calciomercato.it’, la dirigenza rossonera starebbe pensando di acquistare Kurt Zouma, centrale francese classe ’94 attualmente svincolato. Zouma vanta una lunga esperienza soprattutto in Premier League: 151 presenze con il Chelsea, 103 col West Ham, 37 con lo Stoke City e 36 con l’Everton.

Si tratta di un difensore esperto e affidabile e potrebbe tornare davvero utile a Max Allegri, che nel reparto arretrato ha pochi elementi a disposizione: seguiremo con grande attenzione questa questione e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso.